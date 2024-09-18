賴慧如曾遭前男友施暴！從3樓推下去、扯髮撞牆　鄰居嚇壞幫送醫

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴慧如（右）〈堅疕〉MV特別邀請金鐘視帝藍葦華（左）飾演酗酒家暴的老公。（圖／時代創藝提供）

台語歌手賴慧如近幾年在戲劇、主持、歌唱都有亮眼的表現，去年8月還和國標舞老公劉家銘宣布結婚，愛情事業兩得意，但她始終沒有忘記唱歌的使命，即將在9月26日發行全新專輯《堅疕 kian-phí》，意思是傷口在癒合過程中產生的結痂，這次她再度赤裸揭露自己過往的傷口，透露曾被前男友暴力相向，從3樓樓梯推下去，又被抓著頭髮去撞牆，嚇得鄰居緊急將她送醫，而她最後也決定了斷這段緣分，因此希望〈堅疕〉這首歌可以鼓勵更多躲在角落不敢為自己發聲的受暴婦女，勇敢站出來，爭取自己應有的權益與自由。賴慧如即將發行的全新專輯《堅疕 kian-phí》，這次特別邀請金鐘視帝藍葦華出演，MV中藍葦華飾演酗酒家暴的老公，因為喝了酒無法控制自己的情緒，看所有的事情都不滿，甚至對賴慧如動手，賴慧如說，「葦華哥真的不愧是視帝，雖然是MV拍攝，但情緒跟表達都很滿，我在MV裡的眼淚都是來真的，甚至連內心的恐懼也感覺被拉到過去的時空，是真的會發抖！」原來賴慧如在學生時期曾交往過一個會對她暴力相向的男朋友，對方在生日當天把她從3樓樓梯往下推，還扯她的頭髮抓頭去撞牆，爭吵聲音大到隔壁鄰居出來探視協助她送醫，賴慧如皺眉說，「我當時被愛情沖昏了頭，我竟然又繼續待在他身邊，我也不知道那是什麼心態，覺得不甘心吧！」當時有些好友看不下去這段感情 ，還因此跟她斷聯，直到分手後才又重拾友誼。賴慧如這次想藉由〈堅疕〉這首歌，表達「家暴」的社會議題，提醒所有女性，要有勇氣面對與反抗錯誤的關係，也許要花很多年才能走出陰霾，傷口總有一天會復原，這些經歷終將會讓我們成長堅韌，走向真正的幸福。另外，賴慧如即將在明年4月補辦婚宴，雖然曾經有過不愉快的感情經驗，賴慧如坦言不後悔、不糾結，「因為那些是養分」，在那些錯誤的關係中我漸漸學會了斷捨離，斷開不對等的關係、捨棄負面的情緒、遠離錯的人，很難做到，但我們應該多看眼前擁有的，珍惜當下開心的人事物，謝謝過去的自己成就現在的生活，也希望透過全新專輯《堅疕 kian-phí》療癒自己與歌迷的傷口。