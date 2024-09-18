許家蓓罹癌病逝　賴清德默哀1分鐘：民進黨、台北市的損失

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民進黨台北市議員許家蓓今（18）日因罹患子宮內膜癌過世，享年48歲。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德在中常會中帶領中常委默哀1分鐘，並表示許的離世，不只是民進黨的損失，也是台北市的損失。許家蓓今年5月確診子宮內膜癌，並在馬偕醫院接受治療，未料於今凌晨2時25分病逝，享年48歲。民進黨台北市議會黨團指出，對於許議員的離世，許家蓓議員團隊及家人感謝外界的關心及鼓勵，台北市議會民進黨團刻正協助後續治喪事宜。民進黨今舉行中常會，賴清德在會中帶領中常委默哀，他表示，民進黨優秀的同志許家蓓，今天早上驚傳不幸離世，英年早逝，「令我們非常惋惜」。賴清德表示，許家蓓的離世不只是民進黨的損失，也是台北市的損失，他在此代表全黨同志表達最深的哀悼之意，黨中央會協助許家蓓家人處理後事，讓後事順利圓滿，也幫助許家蓓的家人減少悲傷。