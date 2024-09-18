藍綠立委齊喊暫緩《國土計畫法》　許淑華提3建議籲不用急於一時

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《國土計畫法》預計明年4月上路，地方反彈聲浪不斷，多位中南部藍綠立委出面向中央喊話，盼適度調整時程、做好充分溝通。南投縣長許淑華也認為，《國土法》是國家用地的百年大法，呼籲中央別急於一時，應在相關子法全數公布後，讓民眾充分表達意見，並提出3點建議，呼籲中央慎重，才不會造成民怨。民進黨蔡易餘等20多位中南部立委今（18）日出面向中央喊話，盼暫緩《國土計畫法》，適度調整時程，做好充分溝通，多位藍委如張嘉郡、許宇甄也呼籲延緩2年實施。但內政部長劉世芳仍表示，國土法「如期上路是內政部依法行政最大目標」。南投縣長許淑華今天受訪時強調，《國土法》是攸關農業、國家用地的百年大法，一定要非常慎重，呼籲中央不用急於一時，不差這半年、1年，應該在相關子法全數公布後，讓民眾意見充分表達，才不會造成民怨。許淑華說，《國土法》劃分後，南投縣73.91%土地為國土保育區，城鄉發展區僅3%，《國土法》第二階段、第三階段子法尚未通過，縣民相當擔心，去年縣政府就收到800多件陳情案，縣府到各鄉鎮說明中央政策，但回饋給中央參考的建議，中央都未回應。許淑華認為，暫緩半年、一年，讓民眾意見充分表達，才是正確的方式。她提出3點建議，一是希望相關子法都訂定完成，遇到民眾有疑慮，縣府才能說清楚。否則光是中央口頭說「這個沒問題、會受到保障」，鄉親沒辦法相信。其次是不僅立法院和行政院見解分歧，光是行政院農業部和內政部的意見都不同，農業部前部長陳吉仲呼籲暫緩實施，行政院政務委員陳金德也有意見，可見《國土法》仍有不夠完善的地方，希望內政部傾聽中南部民眾、立委及縣市政府的心聲。三是國土計畫法應拉高到行政院層級，地方政府整理圖資時，發現有些來自中央管理單位，若中央能自己要求，圖資會更完整。