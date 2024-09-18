「給孩子一個禮堂」啟動　盧秀燕：為孩子圓夢

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台中市政府去年宣布自籌24億1,220萬元「給孩子一個禮堂」，首批興建工程今(18)日啟動，大里區光正國中、內新國小及大里國小為首批開工動土的行政區。市長盧秀燕表示，市府自籌預算一次補助25校辦理「給孩子一個禮堂計畫」，為孩子圓夢。市府未來將持續為孩子建置更好的環境，因為唯有投資教育，孩子才有未來。盧秀燕表示，「再窮也不能窮教育」今是台中市的大喜日子，過去縣市合併後各區教育資源差距，台中市大約有四成左右的學校有校舍但無禮堂。自她上任以後，在第一屆任內努力編列預算，蓋了21所的禮堂給21個學校，但仍不夠，在她連任後，市府一口氣提出24億的預算，蓋25所學校的禮堂。盧秀燕說，25所國中小活動中心的興建，不僅為孩子們圓夢，也兌現提升台中市教學品質和豐富學習資源的承諾，特別感謝民意代表和市議會的支持，市府得以順利編列經費，也感謝市府團隊、地方人士、學校行政團隊及協力的營造團隊，共同為台中市的教育發展開啟新頁。教育局說，為弭平縣市合併後各區教育資源差距，市府去年一次籌編20多億元補助縣區22校、市區3校興建活動中心，為孩子圓夢的工作積極進行中，除大里區光正國中、內新國小及大里國小今天動土之外，烏日區有2所國中和2所國小的活動中心也將舉行聯合動土典禮，接著豐原區3所國小及1所國中的聯合活動中心動土也將很快登場，預計114年底全數完工，屆時全市有禮堂的國中小學校大幅增加到234校，佔全市306校近8成，為孩子和學校圓夢。教育局長蔣偉民說，市府108至111年的教育預算占總預算比均為六都第一，盧市長上任後完工及施工中的學校活動中心有21所，總經費達29億餘元，接著挹注24億餘元蓋25校禮堂，「給孩子一個禮堂」計畫投入的金額和興建的數目，都相當可觀；接著在今年又推動「陪你長大」計畫，從今年起到2026年，以4.5億元分三年全面汰換課桌椅為可調式課桌椅，打造最舒適優質的學習環境，讓家長安心，孩子開心。