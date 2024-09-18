疾管署籲新冠、流感疫苗一起打！　「這11類對象」10/1起可先接種

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時序已邁入秋冬，新冠、流感病毒往年都在11月下旬後開始升溫，但接種疫苗需一段時間才會產生保護力，疾管署今（18）日表示，今（2024）年度新冠、流感疫苗將同步開打，可分成2階段，第1階段為10/1起，第2階段11/1起，並呼籲符合公費接種資格民眾可儘速預約接種，2種疫苗同時接種可獲得雙重保護。疾管署表示，今年起新冠、流感疫苗同步開打，搭配「左流右新，健康安心」口號，也讓民眾易於記憶，一次完成2種接種疫苗，免於新冠、流感威脅，健康安心度過秋冬。並且分成2階段開始施打疫苗，第1階段自10/1起，對象包含包含65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象。第2階段為11/1起開始，新冠疫苗為出生滿6個月以上對象(未列於第1階段者)，流感疫苗對象為50至64歲無高風險慢性病成人。疾管署表示，今年有3843家新冠、流感疫苗合約院所，除了用於宣導新冠、流感疫苗開打的「橘色款」外，還針對不同合約院所製作的3款布條，2914家提供新冠及流感疫苗院所為「藍色款」，882家提供流感疫苗院所為「紫色款」，47家提供新冠疫苗院所為「綠色款」，各院可以將布條掛在門口方便民眾一眼辨識。同時，疾管署表示，今年持續與全聯合作，於其門市設立接種站，並再增加大潤發，同樣提供前100位接種民眾健康禮，包含礦泉水、季節水果，預計全台將有74家全聯、2家大潤發設站點，提供民眾更多接種選擇。不過，有不少民眾擔心，若雙疫苗一起接種，副作用會不會太強烈？疾管署表示，以色列團隊針對醫學中心醫療照護人員在2022年、2023年間接種流感、新冠疫苗的分析研究結果發現，打2種疫苗的副作用，與只打新冠疫苗相似。同時疾管署指出，該研究顯示，打新冠及流感疫苗者，與只打新冠疫苗者的身體反應相似，約有一半出現注射部位局部症狀，1/4出現頭痛、肌肉痠痛、疲倦等全身性症狀，但絕大多數症狀不超過48小時，另打兩種疫苗不會影響新冠疫苗的免疫反應。疾管署呼籲，接種疫苗是預防新冠肺炎及流感最有效的方法之一，請符合資格的民眾在開打時踴躍前往接種，一次輕鬆獲得2種保護力，既不會增加身體負擔，也不會影響疫苗效果。