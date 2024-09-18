舒華未修圖側拍美照曝光！粉絲狂問「白皙祕訣」 本尊霸氣回覆2字

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▲舒華替品牌拍攝秋季寫真，工作中的側拍照曝光，舒華狀態極美，皮膚吹彈可破。（圖／舒華IG）

▲舒華說自己白的祕訣就是「基因」，霸氣回應讓粉絲笑翻。（圖／舒華IG）

韓國女團(G)I-DLE的台灣籍成員葉舒華擁有獨特的甜美外型，清純風格讓她出道後快速爆紅，舒華吹彈可破的白皙肌膚更經常成為討論話題。近日舒華就在IG曝光一組品牌畫報的側拍照，只見她在沒有修圖的情況下膚況還是非常優秀，讓粉絲忍不住追問：「葉舒華你白的祕訣是什麼？」親民的舒華見狀也親自現身回覆留言，寫下「基因」兩個字，讓粉絲朝聖笑翻。舒華代言休閒品牌COVERNAT，近日為其拍攝秋季畫報，她16日在IG一連上傳多張花絮側拍照，只見舒華頂著微捲的紅棕色長髮，看起來既溫柔又顯氣質，也非常襯托舒華的氣色，讓她整個人皮膚白裡透紅；就算照片沒經過攝影師精修，狀態依舊非常動人，美照曝光後也吸引58萬人按讚。粉絲看到舒華的照片紛紛留言大讚，「葉舒華腿好長」、「氣質文靜少女」、「葉舒華坐階梯也能這麼美」，舒華的中國籍隊友宋雨琦也現身留言「哇哇哇！天啊」讓粉絲笑翻。另外還有網友追問舒華白皙的祕訣，她親自回覆該名網友「基因」兩個字，可見對自己優秀的美貌相當有自信，認為好皮膚是與生俱來的優勢。事實上，基因優秀的舒華也很勤於保養，她過去就曾發文喊話粉絲，「夏天的時候也要做好皮膚保養」，表示就算天氣很熱，保養步驟也不能偷懶。另外，舒華的好皮膚也和生活習慣息息相關，她曾透露自己愛吃草莓、奇異果等富含維他命C的食品，外出時她也會做好防曬工作，避免紫外線傷害肌膚；舒華也很注重皮膚的清潔，平常如果沒有活動幾乎都是素顏現身，減少化妝品對肌膚的危害，也是她養出「牛奶皮膚」的關鍵一環。