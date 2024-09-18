Hebe田馥甄是《我猜》出道！4女神現況曝光　她面容變化太震撼

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▲田馥甄憑獨特空靈唱腔在歌壇佔有一席之地。（圖／翻攝自田馥甄臉書）

▲林依晨是捷運美少女。（圖／翻攝自YouTube、林依晨臉書）

▲賴雅妍當年在節目上做鬼臉，被主持人誇獎「好敢哦」。（圖／翻攝自YouTube、賴雅妍臉書）

▲邵雨薇登上超人氣店花單元。（圖／翻攝自YouTube）

▲邵雨薇在《商魂》中飾演「頭家娘」演技獲得讚賞。（圖／欣蘭企業股分有限公司提供）

歌手田馥甄（Hebe）憑著空靈的唱腔和文青的風格擄獲一票歌迷，最近網路上掀起有關田馥甄的討論，「有人不知道田馥甄是S.H.E的Hebe嗎？」沒想到竟真的有人以為田馥甄和Hebe是不同人，然而，田馥甄在更早以前，其實是從節目《我猜我猜我猜猜猜》中發跡的！《NOWnews今日新聞》整理出4位當時在節目上的女神，其中一位面容變化震驚許多網友。很多人不知道田馥甄S.H.E的Hebe，那有人知道，她其實是從節目《我猜我猜猜猜》中發跡的嗎，當年16歲的她，初登小螢幕毫不怯場，被主持人吳宗憲問有沒有男友，她說「無」，讓吳宗憲摸不著頭緒，「無是沒有的意思嗎？」由於她上的單元是「無厘頭美少女」，被問會不會有人覺得她三八，她自信說，「那是腦筋沒有建設性的人吧！」相當可愛。不只是田馥甄，人稱「零負評女神」的林依晨也是在《我猜》中展露頭角，當時她參加「人不可貌相」單元，以捷運美少女之姿接受訪問，笑起來有小酒窩的她長相清純讓人印象深刻，現年41歲的她今年以《不夠善良的我們》入圍金鐘獎迷你劇集女主角獎。賴雅妍18歲時在《我猜》中展現獨特魅力，每個女生都是漂亮上電視，她卻在節目中扮鬼臉，完全沒有美女的包袱，後來她也被模特兒公司相中，2002年拍攝周渝民（仔仔）的MV《求救專線》，被柴智平挖掘進入演藝圈，參演許多偶像劇，包括《愛上哥們》、《三隻小豬的逆襲》、《沒有你依然燦爛》等劇，尤其在《愛上哥們》中女扮男裝，帥氣模樣收服一票女粉的心，更誇張的是，18歲的她和現在44歲的樣子，幾乎沒有落差。邵雨薇當時在節目上以「超人氣店花」初登場，109辣妹的扮相讓人眼睛為之一亮，後來邵雨薇因擔任電玩「夢夢ONLINE」出道並發行單曲，踏入戲劇圈後主演過許多偶像劇，更在2017年時因和吳慷仁合作《極品絕配》相識相戀，除了感情備受關注之外，邵雨薇演技的進步也是有目共睹，2022年以《比悲傷更悲傷的故事：影集版》首次入圍金鐘迷你劇集女主角獎。