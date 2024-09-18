iPhone 16本週五開賣！遠傳三創門市今搶頭香　前50名加碼送3500

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲每年新iPhone 開賣都會吸引大量果粉排隊搶購。（資料照片，圖／記者鍾怡婷攝）

蘋果iPhone 16系列將在本週五（9/20）正式開賣，3大電信無不加足馬力搶攻9月最大的換機潮，遠傳今（18）日公布首賣日活動，將在台北三創生活園區9點提早開賣，前50名到場消費者，只要搭配申辦月付999元以上指定5G方案，不論新申辦、攜碼、續約，都享專案價外再折3,500元優惠，讓用戶可以輕鬆升級容量，同時也會在前50名到場民眾中，抽出三位可獲得iPad Air加碼禮。據了解，消息一公佈後，遠傳三創門市已經有兩位女大生前來搶頭香，準備要來拼手氣。遠傳稍早公布9月20日iPhone 16開賣活動，主戰場為遠傳台北資訊園區門市，前50名到場消費者，搭配月付999元以上指定5G方案，享專案價外再折3,500元；加贈膜來速客製背膜，現場再加抽3位iPad Air幸運得主，同時在台中逢甲福星門市及高雄林森門市，同步上午9時開賣，各提供10名優惠名額，同享專案價折3,500元。消息一公佈，就有民眾到三創門市搶頭香，據了解，在14:30左右有兩位女大生，帶著帳篷和家中的狗狗前來排隊，想要購買iPhone 16 Pro 256GB 鈦金屬沙漠金新色，想要第一時間來排隊，除了想要立即拿到手機之外，同時也為了3500元的折價和抽iPad Air的機會。為了搶攻年度最大的換機潮，遠傳電信大推優惠，只要在10/31前，到遠傳門市申辦iPhone 16全系列新機，並搭配遠傳心5G月付599元以上資費，就有機會參加抽獎，一次把「Apple大四喜」，包含：MacBook Air、iPad Air、Apple Watch 10、AirPods Pro ２帶回家。舊換新部分最高現折36,000元，使用遠傳friDay聯名卡結帳，再賺最高8%回饋；遠傳VIP客戶續約，最高可再享現折5,000元優惠。遠傳Apple帳單代收服務月底前也祭出好禮三重送，活動期間首次消費送50元折抵金（限量）、累積消費(不限首次)滿3,000元，還享5%帳單折抵金(上限200元/限量)。上述活動登錄成功，還能再抽Apple帳單折抵金5,000元，可用來折抵Apple App Store、iCloud+、Apple Music 等。