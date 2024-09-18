強化鄰里防護　中市府補助烏日溪埧里巡邏車汰舊換新

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台中市烏日區溪埧里守望相助隊車齡已逾22年，車況老舊且性能下降，考量隊員巡守安全，市府補助里隊添購全新巡邏汽車1輛，今(18)日在溪埧里守望相助隊部舉行交車典禮。民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕主持交車儀式，感謝里隊的無私奉獻，維護地方治安平穩，並盼全新巡邏車提升社區巡守防禦力，強化鄰里安全防護無死角，讓台中成為更安居樂業的幸福城市。吳世瑋指出，市長十分關心里守望相助隊的福利與裝備，支援里守望相助隊員保險、巡邏工作必要支出及裝備，包括每月4.5萬元巡邏工作費補助及一年3萬元裝備費，如與毗鄰里合組聯合巡守，一年裝備費最高約6萬元，全年補助六都第一，並感謝台中市議會通過預算共同支持。而居民生命財產安全的維護，除仰賴警察的守護外，也需要在地民力的結合，感謝溪埧里長陳登正、隊長陳建宏帶領56名隊員，長期不辭辛勞協助警力守護溪埧里鄰安全，相信全新車輛未來將成為安定社區治安的一大利器。吳世瑋提到，巡邏車是守望相助隊執勤的重要工具，市府每年編列預算補助巡守隊購車、汰舊換新，只要車齡逾15年、里程逾25萬公里，就可申請購車補助，溪埧里隊原巡邏車車齡已逾22年，日夜巡邏致性能耗損，為保障隊員執勤安全，斥資總經費73萬元添購全新巡邏車，其中市府補助經費24.5萬元，並感謝寶嘉誠工業股份有限公司、群策電機工業股份有限公司、溪埧里長陳登正、及東勢園福德祠合力贊助42萬元，以及里隊自籌6.5萬元，協力提升里隊巡守戰力。烏日區長林崇懿表示，俗話說「工欲善其事、必先利其器」，巡邏車對守望隊員而言，不僅是執行勤務的重要工具，更是保障隊員巡守安全的重要利器，感謝市府核定補助及地方善心人士及企業合力贊助、回饋地方，協助溪埧里守望相助隊購置全新巡邏車，並期盼里隊善用巡邏車持續維護里內治安，與市府攜手編織堅韌有力的社區安全防護網。溪埧里長陳登正表示，「警力有限、民力無窮」，里隊成立迄今近30年，原巡邏車服役就超過20年，車況老舊，因此迫切需要汰舊換新，相信全新車輛將可提高里隊巡邏效能，並鼓舞隊員士氣，未來里隊會善用巡邏車，克盡職守、認真服務，協助警方維護鄰里治安，降低犯罪發生。