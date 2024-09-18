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樂天新垣結衣是誰？三點式泳衣自拍照被挖　一坐下「出現水蜜桃」

記者楊穎軒／綜合報導

▲「樂天新垣結衣」宋宋和混血男神各務孝太傳出交往，女方比基尼照片曝光。（圖／宋宋臉書）
▲「樂天新垣結衣」宋宋和混血男神各務孝太傳出交往，女方比基尼照片曝光。（圖／宋宋臉書）
「樂天新垣結衣」宋宋（宋婉卉）今（18）日被週刊爆出熱戀台日混血男神各務孝太，小倆口在街上搭肩、摟腰又牽手，關係匪淺，今年27歲的宋宋以深邃五官、陽光笑靨擄獲球迷，粉專上曾經分享為數不多的泳裝照片，纖細身材畢露，讓人一飽眼福。

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宋宋先前參加節目《綜藝玩很大》錄影，與梓梓、張雅涵、吳心緹等人飛至越南峴港出外景，她在IG上傳和主持人KID（林柏昇）合拍的搞笑影片，只見宋宋一頭烏黑中分長髮垂下，穿鵝黃色三點式泳衣，以貴妃姿勢躺在長椅上，放送天鵝頸、美人鎖骨及一雙細長的纖腿，姿態撩人。

此外，宋宋還公開一張穿同款比基尼，在飯店房間攬鏡自拍的相片，水蛇腰、168公分高䠷身材曲線一覽而盡，另一張背對鏡頭的姿勢，圓弧水蜜桃臀型乍洩，性感有餘。

▲宋宋（右一）穿比基尼和KID等人耍寶，好身材難得見客。（圖／宋宋IG）
▲宋宋（右一）穿比基尼和KID等人耍寶，好身材難得見客。（圖／宋宋IG）
神似日本女神新垣結衣　有2分之1阿美族血統

宋宋2022年加入樂天女孩，背號為6號，外貌甜美、氣質清新的她，有2分之1阿美族血統，某些角度神似日本女神新垣結衣，演藝工作方面，參加過沈玉琳主持的網路節目《校花點點名》，去年為女團選秀節目《炸裂吧！女孩》紅隊成員，IG有5.8萬人追蹤。

▲宋宋分享泳衣福利，體態十分苗條。（圖／宋宋IG）
▲▼宋宋分享泳衣福利，體態十分苗條。（圖／宋宋IG）
▲▼宋宋分享泳衣福利，體態十分苗條。（圖／宋宋IG）

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