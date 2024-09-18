波音客機又出事！達美航空乘客「集體耳鼻流血」　她：像被刀捅

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國達美航空一架波音737-900客機近日發生客艙增壓問題，導致多名乘客突然間耳朵與鼻子劇烈疼痛及流血，最終緊急返航。有旅客事後描述，當下耳朵劇痛「宛如有人拿刀捅」。綜合外媒報導，達美航空（Delta Airlines）編號1203的波音737-900客機，15日上午從猶他州鹽湖城起飛，預計前往奧勒岡州波特蘭。沒想到起飛沒多久，多名乘客的鼻子與耳朵感到疼痛，甚至流血，最終該緊急返航。一名乘客普瑟（Jaci Purser）表示，事發當下，耳朵劇烈疼痛，就像有人拿刀刺耳朵一般，「我聽到一些空氣跑出來，接著傳來冒泡聲」，她摸了摸耳朵才發現有血流出來。除了普瑟之外，其他乘客也有類似的狀況，周圍的人都摀住耳朵，人們的耳朵開始出血，鼻子開始流血。另一名乘客艾倫（Caryn Allen）透露，她先是注意到丈夫用雙手摀住耳朵，接著發現其他乘客也是如此，當時還有名男子嚴重流鼻血，其他乘客見狀紛紛嘗試協助他。有乘客表示，當時感覺到飛機正在下降，看向窗外後發現客機在大鹽湖（Great Salt Lake）上空盤旋，事發當下航空公司不僅沒有告知出現增壓問題，也沒有解釋返航原因。對此，達美航空發表聲明向乘客致歉，這架波音737-900有增壓問題，已由技術人員檢查與修復，該架飛機已於隔（16）日投入服務。達美航空表示，客機返回機場後，由地面團隊接手處理，其中10人需要接受醫療評估或治療，航空公司願意提供這些受傷乘客前往醫院的交通費，其他乘客則被安置到另一架飛機上。達美航空退休飛行員沃克（Valerie Walker）表示，她以前飛行時也遇過類似問題，機艙加壓問題通常是飛機自動執行的結果，不是機師失誤，放氣閥（outflow valve）會監控機內壓力，可能是感測器出問題，使得放氣閥出錯。她指出，飛機應緩慢降至1萬英呎以下，以維持適當的機艙壓力。