知道嗎？《異形》在台灣反應最好的是這一集　阿湯哥開戰機都不敵

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▲《異形》首集是科幻恐怖片，台灣票房不錯，但未如預期驚人。（圖／摘自IMDb）

▲《異形4:浴火重生》是異形影片在台跌出年度賣座Top 10的開始。（圖／摘自IMDb）

▲《異形：羅穆路斯》算是叫好，票房也不錯。（圖／摘自IMDb）

好萊塢今年推出一堆知名電影的續作，其中《異形：羅穆路斯》算得上是叫好又叫座的代表之一，尤其在中國大陸賣座飆破7.58億人民幣，大約是1億700萬美元，還比美國目前為止的累積票房略高一些些，近年來好萊塢大片接連在中國踢到鐵板，《異形：羅穆路斯》表現極為亮眼。不過在台灣，它還不算是所有《異形》片集中反應最好的一部。1986年10月下旬來台上映的《異形第2集》，只上映兩個多月就成為全年度在台灣賣座冠軍的外片，連在美國拿下年度第一的湯姆克魯斯《捍衛戰士》，都只有它賣座數字的一半左右。《異形》首集在美國以「小兵立大功」姿態成為年度票房奇蹟之一，當時的台灣也有一些外電報導，由於那時錄放映機並非家家都有、影片被盜拍還不足以成為影響票房的大問題，美商在台分公司安排在隔年的春節檔來台上映。結果融合科幻元素與陰暗恐怖題材的《異形》，反應雖然也算不差，卻沒有如預期橫掃全台票房，反而被「第一美男子」亞蘭德倫與「艾曼紐夫人」施薇亞克里斯桃主演的《國際機場》系列第4集《驚爆九重天》打敗，賣座只有同檔外片的亞軍。事隔6年多，《異形第2集》登陸台灣，情況卻有明顯的不同。由於導演從雷利史考特換成了詹姆斯卡麥隆，全片風格也從科幻恐怖片變成科幻動作片，首集中只能帶貓躲異形、被逼到絕境只好奮鬥求生的雪歌妮薇佛，第2集有如女藍波，不但可以和海軍陸戰隊員一起作戰，還能夠順帶救走家人都被異形害死的小女孩，讓片子除了刺激的動作接連不斷外，還有女性主義的深刻內涵。當年的台灣觀眾對於火爆動作片格外青睞，《異形第2集》吸引了不少連第1集都沒看過的觀眾進場，而雪歌妮薇佛因此片在台灣成了具有強大號召力的外片紅星，《異形第2集》在台灣票房夯到連那年的全美賣座冠軍、湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士》表現都遠遠不及，兩部片分別是台灣年度外片票房的第1名與第10名。《異形第2集》在台灣受歡迎到首集被安排重新回到戲院上映，好讓許多只看過續集、不知道異形來歷的觀眾有機會了解來龍去脈，還有投機的片商將手上的Ｂ級小片取個類似《異形》系列的片名，真有觀眾誤以為是第3集，美商公司氣得登報澄清第3集還在籌拍中。哪知道由《控制》名導大衛芬奇執導的第3集，一開始就把第2集最後除了女主角外所有活下來的角色全部賜死，等於上一集打得天翻地覆根本是白忙一場，觀眾看了心裡一肚子火，對於第3集充滿怨氣。而那時才首度執導好萊塢大片的大衛，也不被電影公司給予充分主導權，對於這部片也相當厭惡，不覺得是自己的作品，在台灣原本被看好的第3集，最後票房比第2集明顯滑落，拿下年度外片賣座第5名。經過第3集的慘烈結果，第4集改由擅拍黑色喜劇的法國名導尚皮耶居內掌舵，又加入年輕玉女薇諾娜瑞德和雪歌妮薇佛一起扛票房，無奈上映前幾個月，完整劇本已在網站上被大公開，再也沒有啥情節秘密，片子的成績也不讓影評人滿意。而且上片同時，遇到《鐵達尼號》和007《明日帝國》兩大片夾殺，北美票房再次滑落。來到台灣，繼首集後此系列影片再次被安排在農曆春節檔上映，偏偏從一開始聲勢就不及有楊紫瓊演女主角、話題十足的《明日帝國》，且《鐵達尼號》演到春節還是人潮不斷，《異形4：浴火重生》大廳很快就被《鐵達尼號》搶回去，最終連台灣年度外片賣座前10名都上不去，也是此系列首度在台灣年度外片票房榜跌出Top 10，且之後無論是《異形戰場》系列，或是前傳性質的《普羅米修斯》系列，台灣賣座都回不到年度前10名的光榮榜，《異形：羅穆路斯》應該也回不去。