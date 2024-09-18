陸客來台灣玩3次！認了「不如日韓與香港」　獨有1特點卻令他難忘

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▲近期就有一位中國網友，分享來台灣三次的心得，包含廟宇門前繚繞不散的檀香裊裊也是他喜愛的人文景色。（示意圖／記者潘毅攝）

▲玉山北峰氣象站過去滿滿法國菊。（圖／翻攝台灣百岳之美陳麗雪）

近期台灣的旅遊環境，一直受到自己人的質疑，認為住宿貴又景點又無趣，但從來自其他地方的旅客，卻可能有不同的想法。近期就有一位中國網友，分享來台灣三次的心得，發現台灣讓他「沒去之前日思夜想，去過之後念念不忘」，完整說法也掀起關注。近期在小紅書上有一位中國網友發文，談論「台灣究竟有什麼好的？」他先是提到這是自己第三次來台灣旅遊，但台灣論山川壯麗，比不過大陸的大江大河；論都市繁華，也比不過香港的燈紅酒綠；論小巧精緻，比不過日本的雅致細膩；論流行時尚，比不過韓國的前衛潮流。且台灣並不會第一時間給人強烈的震撼，仔細觀察，建築老舊、缺乏美感和整體規劃，就連交通方面也被台灣人批評是「行人地獄」。隨後原PO也話鋒一轉，「但是台灣好像有一種強大的後勁，沒去之前日思夜想，去過之後念念不忘」，並開始盤點台灣獨特的細節，例如「」。「台灣的美麗，是藏在街角巷尾、藏在人與人之間的微笑與問候、藏在每一個平凡日子裡的溫暖瞬間」，原PO最後也總結，台灣的美不在於一眼萬年的驚豔，而是讓人不知不覺淪陷，讓人在離開後總想再回來。充滿情感的文章曝光後，也掀起一票網友共鳴，「真的很愛台北，下次還想再去」、「很喜歡台灣的人文環境」、「真的去過就念念不忘了」、「看完這篇真的好有感觸」。