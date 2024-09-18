史努比粉絲必收！統一時代百貨限量卡友禮　週年慶化妝品下殺4折

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▲10月3日至10月6日第三波卡友禮「史努比輕巧折傘」，抗UV晴雨兩用。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲9月26日起也加碼推出限定滿額禮「史努比20吋行李箱」，加寬的拉桿造型，時尚又可愛。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲9月26日起至10月6日統一時代百貨台北店全館化妝品消費滿2000送300。（圖／業者提供）

▲日式咖哩飯知名品牌 COCO壹番屋 ，將於2024年9月19日（星期四）新店獨家進駐京站小碧潭店。（圖／品牌提供）

統一時代百貨台北店週年慶攜手高雄夢時代開跑，於9月26日起展開「超強週年慶」檔期，化妝品滿2000送300、全館指定櫃位滿3000送400，最高可達25％超強回饋，還有今年推出「PEANUTS史努比卡友禮」，包括保冷袋、折傘，超實用日常用品。統一時代百貨台北店首度推出SNOOPY經典漫畫圖素系列卡友禮，推出各式SNOOPY主題的可愛商品，會員卡友禮，首波9月26日起至9月26日「史努比保冷袋」；10月3日至10月6日第三波卡友禮「史努比輕巧折傘」，抗UV晴雨兩用。另外，9月26日起也加碼推出限定滿額禮「史努比20吋行李箱」，加寬的拉桿造型，時尚又可愛，只要於全館指定櫃位累計消費滿3萬5000元即贈乙個，或是持當日累計消費滿5000元發票即可用1499元加購乙個。9月26日起至10月6日統一時代百貨台北店全館化妝品消費滿2000送300、全館指定櫃位滿3000送400，使用icash2.0 /icash Pay支付，滿6000加送400，首四日（26日至29日)再加碼icash Pay綁定統一時代聯名卡支付6000再加送200，等同消費6000最高贈1500元，回饋最高達25%！百貨化妝品除了最高回饋25%的消費優惠之外，再搭配各品牌買一送多超划算化妝品特惠組最低4折起，包含LANCOME極光水買1送7，特價3555元（45折）、小黑瓶買1送8，特價4095元（45折）、ESTEE LAUDER小棕瓶買1送6，特價4450元(5折)、Kiehl's金盞花化妝水買1送8，特價2385元(47折)、DECORTE超微導全能修護精粹買2送8，特價7740元（5折），都是今年必囤貨重點。此外，日式咖哩飯知名品牌 COCO壹番屋 ，將於2024年9月19日（星期四）新店獨家進駐京站小碧潭店，為新店區的顧客帶來道地的日式美味體驗！為慶祝京站小碧潭店的隆重開幕，COCO壹番屋特別推出開幕期間的限定活動！自9月19日起，凡於京站小碧潭店消費任一主餐，即可獲贈精美的COCO壹番屋原創資料夾（款式隨機，數量有限，贈完為止）。