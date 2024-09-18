賈玲暴瘦50KG後復胖！體重激增20KG　照樣飛米蘭參加時裝周

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▲賈玲為了電影先增重到105公斤，又狂剷50公斤，彷彿變不同人。（圖／ 賈玲 微博）

▲賈玲近日參加活動的照片曝光，身材圓潤了不少。（圖／微博）

中國大陸女星賈玲先前為了拍攝自導自演的電影《熱辣滾燙》，1年內成功減了50公斤，瘦到只剩55公斤。然而因為急速減重，讓她臉上出現皮肉鬆弛的副作用，最近她的近況照曝光，有網友目測她約莫復胖至70公斤，不過圓潤的臉蛋被稱讚反而比之前看起來氣色更好了！雖然胖了起來，但賈玲依然受到品牌青睞，昨（17）日她飛往米蘭參加時裝周活動，這也是她以代言人身分首次出席時尚大秀。以說相聲、小品出身的賈玲，一直以豐腴形象為人知，她在喜劇電影《熱辣滾燙》飾演一名宅女蛻變成拳擊手，在今年農曆年時上映後獲得廣大迴響，票房大賣近35億。而比電影更受到矚目的，是主演兼導演的賈玲為了演出角色，先是增胖20公斤到105公斤後，之後又一口氣減掉50公斤，幾乎是掉了近一半體重，在電影主題曲《一切都來得及》中，她以一身黃色禮服現身，截然不同的模樣彷彿是完全變了個人，讓大眾為之驚豔。13日賈玲受邀出席參加品牌活動，白色上衣配灰色長褲，扮相十分休閒，也可以看出她的臉蛋和身材都稍微圓潤了起來，網友目測她胖到70公斤左右，比起之前的55公斤，約莫是復胖了15公斤，還有人認為賈玲復胖後似乎變得比較沒自信。有網友直言，以賈玲暴瘦如此多的減肥模式，一定難免會復胖的，不過有不少觀眾覺得胖一點的她更有親切感！先前在賈玲減重成功後，就有人發現她臉上出現了皮肉鬆弛的副作用，皺紋也變得更加明顯，讓實際年齡只有41歲的她看起來像50歲，如今臉上豐腴一些，反而更加有氣色。