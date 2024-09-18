英美戰略對話重申台海和平　賴清德致謝：與民主夥伴密切合作

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首屆「英美戰略對話」（UK-US Strategic Dialogue）14日發布聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性，呼籲以和平方式解決兩岸問題。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（18）日表示，感謝英美等理念相近國家，持續關切台海的和平穩定，台灣會持續和民主夥伴密切合作。民進黨今舉行中常會，賴清德在會中表示，上週舉行的首屆「英美戰略對話」發布聯合聲明，重申台海和平穩定對整體國際社會安全與繁榮不可或缺，呼籲以和平方式解決兩岸問題。賴清德提到，民主是世界上最強大的團結力量，感謝英美等理念相近國家，持續關切台海的和平穩定，台灣會持續和民主夥伴密切合作，以維護區域的民主、和平、繁榮為己任，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。另外，賴清德也說，這個月高中職和大學陸續開學，除了祝福同學們在新學期，都能平安順利、充滿收穫，政府也推動了多項措施來支持所有同學。他說，對於高中職學生，全面免學費；高中職以上學生，放寬學貸申貸及還款措施，對於大專校院學生，政府每學期補貼校內住宿生5千元，中低收入戶可達到7千元；私立大專校院學生的學雜費，每年減免3.5萬元，減輕學生和家長的負擔。賴清德提到，政府推動15至45歲青壯世代心理健康支持方案，提供每人3次免費心理諮商；針對16至22歲青年，設有「文化成年禮金」及「青春動滋券」，鼓勵年輕朋友接觸藝文活動及體育運動。賴強調，投資未來世代是政府的責任，不僅僅要減輕青年的求學負擔，更要讓年輕世代擁有更多探索世界、成就自我的機會。此外，針對民進黨創黨38週年紀念系列活動，民進黨發言人吳崢表示，原定9月22日至9月27日於高雄美麗島捷運站所舉辦之「台灣國會改革歷程影像展」，因場地租借臨時更動，於日前宣布延期並另覓場地展出；至於替代方案，吳崢表示，將於下週三先以線上形式展出，待主責單位新媒體中心選定適合實體展出地點後，再向外界公布。吳崢提到，其他創黨紀念系列活動仍如期舉行，9月23日於圓山飯店所舉辦的創黨暨資深黨員聯誼活動，賴清德將親自出席，另外，9月28日於高雄海寶軒婚宴會館舉辦的「入黨簽名會活動」，也將於今日在民進黨的官方Line@帳號接受報名，因名額有限，歡迎有志一同加入民進黨的支持者，把握時間踴躍報名。