葉玉瑕接任台中郵局局長 秉持創新精進推動郵政轉型

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲臺中郵局16日舉行新任局長布達典禮，由葉玉瑕接任。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.18)

台中郵局舉行新任局長布達典禮，由中華郵政公司副總經理吳信陵主持布達，宣布新任局長葉玉瑕接任視事。葉玉瑕局長表示，未來將善用「精益求精、開創新局」特質，提供社會大眾更全面且優質的郵政服務，力求達成臺中郵局「服務第一」目標。葉玉瑕局長歷任桃園稽核段稽核、台北北門郵局經理、苗栗郵局局長、總公司勞工安全處副處長、桃園郵局副局長及新竹郵局局長等要職，在各方面表現優異，不僅學經歷豐沛，熟稔各項郵政業務並具管理長才，為人謙和，頗受好評。在新竹郵局任內積極任事績效卓著，且極富溝通協調能力，深受長官賞識及員工愛戴。葉局長致詞表示，台中市已躍升為全臺第2大城，不僅人口數俱增，數位時代的來臨，也使得服務業務日新月異，郵政公司身為金融及物流界的綠巨人，更應掌握社會脈動，並善用「精益求精、開創新局」特質，提供社會大眾更全面且優質的郵政服務。此外，台中郵局一向致力推動優質服務並熱心公益，葉局長未來將持續投入公益關懷弱勢外，亦會秉持創新求進精神，推動郵政的轉型與發展，並帶領臺中郵局全體同仁開創嶄新局面。