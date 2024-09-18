錯誤能源政策造成虧損？台電：戰爭讓他國家電價漲更多

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立法院民眾黨團今（18）日質疑，政府近年撥補台電千億元，卻難救龐大財務黑洞，認為是能源政策錯誤所致。台電重申，俄烏戰爭推升國際燃料價格，各國皆有大幅調升電價，如英、法兩國工業用電累積調幅達126%及139%，反觀台電為降低電價調整對民生衝擊，避免一次漲足才出現虧損。另外，立法院正在審查今年是否讓行政院撥補台電1000億元。台電回應，若政府補助1,000億元能夠及時到位，今年有望達成損益兩平的目標，使累計虧損不再擴大。台電指出，戰爭屬難以預見的特殊重大事件，台電連續兩年燃料支出達6,000億元，與戰爭前相比是翻倍大增。世界各國均以大幅調漲電價因應，2020至2023年間，韓國工業及住宅電價累積調幅分別為87%及49%，英國為126%及79%，法國為139%及37%。與國際相比，台灣的電價調整已相對緩和且細緻化，住宅用電近3年累積調幅僅7.1%。若以鄰近、核電占比較高的韓國為例，不僅自2022年起韓國電價已調漲6次，2023年韓電仍虧損約1,000億元，但我國電價若比照韓國電價收費，則預估將增加電費收入2,773億元，不僅不會虧損，反而會有盈餘約300億元。台電說明，目前電價在2022至2024年調整後，基準電價3.45元仍低於售電成本。惟因國際燃料價格回檔，且台電調配長約與現貨採購比例進一步壓低成本，目前售電成本已較年初預估值更低，工業電價平均每度3.81元，已接近售電成本；但民生住宅電價現為每度2.77元，仍低於成本，因此追加預算千億元撥補，實為補貼民生電價。台電表示，透過燃料採購策略精進、降低營運成本及今年電價調整收入等多元方式，強化財務及營運績效，同期1至7月數據為例，2023年支出為5880億元，今年已降至5103億元；收入也從包含500億元疫後補助的4497億元，增加至尚無補助的4574億元，顯見財務狀況正逐步改善。民眾黨團今召開「要漲電價、先來報告」記者會，批國家能源政策出大問題，因此將提案要求，行政院長卓榮泰率相關部會首長專案報告賴清德政府的能源配比及電價政策。