超強週年慶來了！義享時尚廣場、夢時代9/26開打

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▲義享時尚廣場年度風格紀念杯週年慶再登場。（圖／義享時尚廣場提供）

▲夢時代購物中心「2024超強週年慶」9/26開跑。（圖／夢時代提供）

▲夢時代與品牌合作，週年慶推出多款來店禮及滿額加購商品。（圖／夢時代提供）

▲SKM Park Outlets打造全新南瓜鎮，以萬聖節裝置藝術吸引民眾。（圖／夢時代提供）

一年一度的百貨週年慶即將展開，義享時尚廣場超級週年慶9/26開打，18天的檔期時間中，天天都有10%的商品券回饋，首四日滿萬還能再加贈500元抵用金，週末期間消費滿指定門檻再多加贈1%商品券。夢時代「2024超強週年慶」同樣是9/26開始，首四日祭出逾百款限時限搶精選商品，最低17折起，同時使用icash Pay綁定華南夢時代聯名卡消費，最高享25%回饋。SKM Park Outlets則打造全新南瓜鎮，以萬聖節裝置藝術吸引民眾。挾著7、8 月暑假業績及來客雙雙兩位數成長的氣勢，今年義享週年慶豪氣加碼不手軟，在9/26-10/13共18天的檔期集中火力，針對消費者最重視的贈獎回饋方面，天天都有全館指定品牌滿5,000贈500元電子商品券與精品/大家電/3C滿10,000贈1,000元電子商品券的超高10%回饋。週年慶首四日，只要於全館指定品牌(含精品/大家電/3C)消費滿10,000元，還能再加贈限量500元電子抵用金，等同於只要消費滿10,000元就能直接入手高達15%的購物回饋。此外，週年慶檔期內，只要逢週四到週日，還能再享有滿2萬加贈200元的1%額外商品券滿額回饋(9/26-9/29另設有滿6萬加贈600元商品券及滿10萬加贈1,000元商品門檻，限擇一門檻兌換，部份商品除外)。持義享天地聯名卡等13大指定銀行信用卡刷卡消費滿額，另有不同的滿額禮可供兌換；首四日持第一銀行義享天地聯名卡刷卡消費滿10,000元，合併全館禮券回饋總計1,700元，等同於高達17%的回饋。義享時尚廣場年度風格紀念杯週年慶再登場，在首七日提供義享卡會員於當日消費不限金額就能兌換。此外，週年慶全檔期中，只要當日消費滿2,000元或是扣會員點數10點，還能再參加「超級樂生活總抽獎」，就有機會抽中包含光陽機車Yogurt iCBS版、義大遊樂世界成人全年護照及等，總市值近50萬元的各式獎項。夢時代購物中心「2024超強週年慶」9/26開跑，首波週年慶(9/26~10/10)推出指定化妝品及香氛品牌消費滿2,000元送300元、全館指定店櫃消費滿3,000元送400元，持icash Pay或icash2.0指定店櫃消費滿6,000元贈400元、滿3萬元加贈700元(限量)；與此同時，icash Pay綁定華南夢時代聯名卡指定店櫃消費累計滿3萬，額外再享300點OPENPOINT回饋(上限500點)，合併各項優惠整體回饋最高達25%。PEANUTS™即將於2025年迎來75歲的大日子，夢時代今年超強週年慶來店禮即與這個深受眾人喜愛的品牌合作，依序獨家推出抽繩後背包、輕巧摺疊傘、二用野餐墊、連帽披肩毯等來店禮；另外還有戶外露營手推車、經典摺疊露營椅等，會員限定滿額加價購商品。夢時代表示，為期25天的週年慶，預計將送出價值超過20萬的好禮，此次推出「旅行夢想家」滿額抽獎活動，獎項包含《高雄-東京雙人來回機票》，同時還有住宿券、空氣清淨機及負離子吹風機等多項獎項。SKM Park Outlets高雄草衙週年慶將於10/9登場，即日起搶先推出南老大與女巫梅莉莎攜手打造的全新南瓜鎮，一共設立六大恐怖拍照據點，大道東一樓「南老大」；中央廣場有女巫梅莉莎建立的恐怖「南瓜莊園」伴隨惡靈；大道西則有「南瓜傑克」；戶外部份除了旋轉樓梯詭異的「南瓜禁地」外，空中也充斥嚇人的蜘蛛與蜘蛛網妝點氣氛；就連服務中心也改造為「黑魔法諮詢站」；鈴鹿賽道樂園則被「鬼兔來襲」處處充滿黑暗氣息。業者指出，目前全台第一個萬聖節陳列裝飾，2週光假日就吸引約6萬人前來拍照朝聖。有望在週年慶期透過萬聖裝置，吸引更多人潮前來一起感受不一樣的氣氛。