美航空乘客「集體流鼻血」！飛機緊急返航　醫：嚴重恐氣胸、失聰

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▲飛機起飛後隨著高度越高，氣壓也會越來越低，因此機艙需要加壓，才能穩定人體內的氣體壓力。（示意圖／取自pixabay）

據CNN等外媒報導，美國達美航空（Delta Airlines）波音737-900型號飛機，15日原訂從猶他州鹽湖城（Salt Lake City）飛往奧勒岡州波特蘭，沒想到飛機抵達1萬英尺（約3000公尺）高空時，飛機卻出現「無法加壓」的情況，且機上「氧氣面罩」沒有落下，導致上百位乘客耳鼻流血，對此北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰指出，氣壓變化是導致乘客身體出現異狀的主因，嚴重可能造成失聰等永久性傷害。蘇一峰表示，飛機起飛後隨著高度越高，氣壓也會越來越低，當身體氣壓比外界環境高時，人體內的氣體也會跟隨氣壓變化而膨脹，直到承受不了後，氣體就會「衝出來」，例如耳膜、鼻腔等，就可能造成破裂、撕裂傷，最後導致出血甚至氣胸的狀況。針對氧氣面罩，蘇一峰說明，飛機上升也會導致周圍的氧氣變得越來越稀薄，尤其來到1萬英尺時，氧氣微乎其微，因此當飛機真的出現加壓問題時，氧氣罩可以避免人體缺氧，以一般人來說，當血氧來到90%時，身體就會明顯不是，若掉到70%左右，可能很多人會直接昏倒。蘇一峰提及，這類因氣壓變化出現症狀的患者，送醫後臨床都是以觀察為主，少數真的嚴重到可能會傷害聽力的患者，外科醫師會啟用修復手術；蘇一峰提醒，若民眾坐飛機時，升空時可以做吞口水的動作，讓耳咽管能開啟，