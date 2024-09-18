民進黨中常會聚焦國土計畫法　賴清德聽聞後指示做這件事

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國土計畫法預計明年4月30日實施，不過因多個地方政府無法如期繳交國土功能分區圖，逾20多名民進黨立委今（18）日呼籲行政院暫緩實施。民進黨下午舉行中常會，據悉，多名中常委在會中聚焦國土計畫法，身兼民進黨主席的總統賴清德聽聞後，也責成民進黨政策會整理相關意見、向行政院反映。民進黨立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠、何欣純、陳秀寳、陳素月、黃秀芳、劉建國、陳亭妃、郭國文、賴惠員、王定宇、林俊憲、邱議瑩、林岱樺、許智傑、黃捷、李柏毅、鍾佳濱、徐富癸、莊瑞雄、陳俊宇今呼籲，新北市等9個國民黨執政的地方政府，皆未如期繳交國土功能分區圖草案，全國恐無法一致公告，及民眾被假訊息誤解等，希望行政院展延上路時間2年至4年，待充分溝通後再行上路。民進黨今召開中常會，據悉，多名中常委針對國土計畫法提出意見，包含蔡易餘、王定宇、洪申翰、蘇治芬、陳亭妃等人都提出意見，洪申翰則轉達環團立場、盼國土計畫法如期上路，其他人則針對環境保育、地方農業發展、雲林張家態度等面向加以闡述。賴清德聽聞中常委意見後並未表態，僅責成民進黨政策會整理中常委意見提供給行政院，同時請行政院代表出席下次會議，確保收到中常委意見。