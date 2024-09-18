中秋後空污季提早到？中部連兩天灰濛濛　環保局：大氣擴散條件差

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▲受環境風場影響，這幾天中部成為全台空氣品質最糟的地區。（圖／台中環保局提供，2024.09.18）

中部連續3天白天灰濛濛，有如冬天空污季到來，到了晚上又雲開月朗，台中市環保局表示，受到環境風場為偏東風，位於下風處的西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積等影響，中彰投雲嘉南這兩天能見度不高，空氣品質普遍為黃色的「普通」等級，只有昨天傍晚一度達「橘色提醒」，環境部立即協調中南部4個火力發電廠降載減排。台中地區已連續3天空氣灰濛濛、能見度不佳，今（18）日民眾出門上班時不禁懷疑，中秋節才剛過，難道每年秋冬的空污季已提早到來？台中市環保局表示，受低壓帶影響，環境風場為東北風，北部擴散條件佳、中南部位於下風處，污染物易累積。依氣象署上午10時的氣象資料顯示，中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，明、後天的氣象預告也類似。環保局指出，昨天午後受光化作用影響，臭氧濃度稍上升，18時監測到中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，環境部表示已協調經濟部及台電公司進行協和、麥寮、臺中、興達電廠降載減排，昨夜降載電量共1795萬度。