全國中小學校園9/20上午9時21分　同步執行校園演練地震避難掩護

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▲全國高級中等以下學校及幼兒園積極展開防災避難演練 提升師生應變能力。（圖／教育部）

校園防災避難演練是教育部重視的學校整體安全之一環，今（113）年全國高級中等以下學校將於9月20日上午9時21分，同步進行地震避難掩護演練，以熟稔「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟，以提升師生地震災害應變處理能力，另教育部及各縣市政府所屬機關學校每學期均訂有防災教育週，擇定示範學校對各類型災害進行擴大演練視導，以檢證各項防災作為及器具的可行性，除邀請該地區學校等代表到場觀摩，亦將演練影片提供各單位機關參考，強化學校對於自然災害的應變措施。國教署說明，今年擇定國立中科實驗高級中學為示範學校，該校涵蓋從國小、國中、高中到雙語部各級學制，且因應各年齡層學生特質與跨文化背景，並制定多層次應對方案，於9月6、18日依教育部「113年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫」辦理疏散避難演練示範，及搭配雙語呈現，主要演練「趴下、掩護、穩住」防護要領，教導疏散時秉持「不推、不跑、不語」原則；並邀集消防局、派出所等單位共同演練「傷患救助」、「外力入侵」與「火災搶救」等複合式災害擬真情境，跳脫傳統單一災害情境應變措施的思維，培養師生災害應處能力。中科實中校長秦文智表示，防災避難演練已成為學校每年重要活動之一，透過反覆演練，師生們可以熟悉緊急狀況下的正確應對步驟，而達到有效自救並有餘力助人的目的。全國各級學校將同時於9月20日上午9時21分，配合中央氣象署強震即時警報軟體模擬地震訊息，於防災警報響起，以校內廣播方式同步模擬地震發生，實施就地避難掩護，地震稍歇後，再由各任課師長引導學生依各班疏散路線至操場集合，並由實施人員清查及針對受驚嚇學生予以情緒安撫。國教署表示，秉持「防災重於救災、離災優於防災」理念，將防災的觀念深植於校園各角落，安全意識實踐於日常生活，在面對災害來臨時，做好充分準備的態度，有效減低災損，確保校園及師生安全。