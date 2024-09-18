僑委會祭加碼補助！僑胞回台赴花東旅遊　每人最多可拿3600元補助

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▲僑委會表示，符合條件者，每人最多可申請新臺幣3,600元的旅遊補助。（圖／僑委會）

為鼓勵僑胞回國參加雙十國慶活動，推廣臺灣各地觀光特色並促進國內經濟發展，僑務委員會今年攜手34家旅行業者精心規劃臺灣各地人文特色及觀光亮點，推出共計162條旅遊路線，僑胞可依自身喜好選擇適合的行程報名，享受豐富多元的旅遊體驗，符合條件並前往花東地區旅遊者每人可申請新臺幣3,600元的旅遊補助。配合行政院0403花蓮地震災後振興觀光方案，僑委會特別祭出加碼，回國僑胞參加赴花蓮縣或臺東縣旅遊的行程，且不以全程均在該2縣為限，每人最高可申請新臺幣3,600元的旅遊補助，至於赴其他國內地區旅遊者，最高也可申請新臺幣3,000元的補助。僑委會提醒，僑胞朋友即刻就可以上僑委會i僑卡網站「十月慶典旅遊專區」，選擇喜好的出發地、旅遊區域或旅遊日期，搜尋適合的旅遊行程，網站上也都有提供各家旅行業者的聯繫方式，另外，也可直接參考「僑務委員會113年慶典旅遊核備旅行社及行程一覽表」，快速總覽所有旅行業者推出的旅遊行程，找到合適的旅遊活動及旅行社，搶得報名先機！除了網路上的旅遊行程資訊，僑委會特邀請多家旅行社在回國僑胞接待服務處現場擺攤設置微型旅展，對於偏好保留日程彈性的僑胞朋友們，不妨可以在現場報到時，親自到旅行社服務櫃檯洽詢詳細旅遊資訊，開放時間為10月4日至9日上午9點到下午6點，地點在中央聯合辦公大樓南棟1樓（臺北市中正區徐州路5號）。此外，主辦國慶晚會及國慶焰火的臺北市政府及雲林縣政府，紛紛祭出十月慶典相關優惠活動，包括靜態、動態、自然風景、文化藝術及現代商圈等各項優惠。有關旅遊路線、報名詳情、補助要點及優惠資訊請參閱僑委會十月慶典相關專區。