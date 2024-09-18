蘋果iPhone 16 台灣大開賣日富邦啦啦隊站台！前20名果粉皆可抽獎

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▲台灣大哥大9/20首賣會還邀請Fubon Angels李雅英、慈妹、Jessy大秀《Go Stronger》應援舞。（圖／記者陳明安攝）

▲最新Apple Watch S10 同步開賣。（圖／翻攝官網）

蘋果iPhone 16系列9月20日開賣，台灣大哥大預計在本週五上午8點，於臺北文創門市舉辦「最i果粉 AI科技超一六」首賣會，當日申辦iPhone 16專案前20名果粉通通有獎，累計送出逾10萬元獎項，其中頭香民眾獨享3次抽獎機會，最大獎為價值超過4萬元Apple大禮包等眾多好禮。iPhone 16本週五開賣，遠傳稍早公布會在三創門市舉辦開賣活動，前50名申辦指定資費加碼送3500元，請再抽3台iPad Air，台灣大哥大也不遑多讓，預計會在臺北文創門市舉辦「最i果粉 AI科技超一六」首賣會，當日申辦iPhone 16專案前20名果粉通通有獎，累計送出逾10萬元獎項，其中頭香民眾獨享3次抽獎機會，最大獎為價值超過4萬元Apple大禮包，另外還有價值29,880元的AI全能智慧平板套裝、價值13,500元Apple Watch Series 10、mo幣等眾多好禮。首賣會還邀請Fubon Angels李雅英、慈妹、Jessy大秀《Go Stronger》應援舞。除了有首賣日活動之外，凡11月20日前，到台灣大申辦5G月租1,399元以上專案，搭購iPhone 16全系列任一新機並上網登記，即可抽總價值近300萬元的「美西AI朝聖之旅」，將由3C達人Tim哥擔任團長進行洛杉磯與舊金山9日遊。到台灣大申辦5G月租1,599元，iPhone 16 (128GB)專案價0元帶走；搭月租1,599元，約期48個月，iPhone 16 Pro (128G)專案價也只要7,300元。VIP用戶續約搭購iPhone 16專案價最高再折5,000元，5年以上老客戶10月31日前續約指定專案享萬元免預繳，並限時升級VIP，月租費升轉續約還可獲最高2,000元 mo幣回饋，同時，若申辦指定月租1,399元專案，約期30個月以上，回收舊機換iPhone 16加碼折2,000元。5年以上老客戶、VIP用戶若11月20日前申辦5G月租1,399元以上專案，可享2倍中獎機會。台灣大本週五除了開賣iPhone 16系列新機，同步開賣Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 2全新黑色鈦金屬錶殼，今公布Apple Watch資費，搭配月租999元指定5G專案，即可0元起帶走Apple Watch Series 10；針對極致運動探險錶部分，搭配月租1,399元指定5G專案，Apple Watch Ultra 2為8,900元。台灣大同時推出「One Number」服務優惠，2024年底前申辦「One Number」綁約12個月專案，享月租99元優惠及首次免開通費優惠。