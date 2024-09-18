批藍白不處理2758決議不涉台　吳思瑤含淚：最讓人悲憤的協商

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澳洲、荷蘭國會相繼通過「拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議」動議，民進黨立法院黨團盼在新會期提出決議文呼應，不過朝野協商今（18）日未處理。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤感嘆，「擔任幹事長參與的數十次朝野協商，最讓人悲憤的一次！」立法院長韓國瑜今邀集朝野協商討論開議日，民進黨立法院黨團提案，要求立法院朝野黨團就「聯大2758號決議案不涉台灣主權」發表聯合聲明，但韓國瑜未處理即離場。對此，吳思瑤控訴，她提出臨時動議，被韓國瑜粗暴沒收，民進黨團希望推動的「聯合國2758號聲明不涉台」立院朝野聯合聲明，藍白立委視而不見，起身走人。吳思瑤感嘆說，她被迫獨自對著空氣講話，還被立院強制消音，壓抑住情緒強忍著眼淚，她還是堅定唸完聯合聲明的內容，「藍白就算反對，也不能剝奪我說話的權利，藍白害怕中國的壓力，但他們不害怕台灣的民意嗎？」吳思瑤強調，藍白掩耳盜鈴，黨團更要大聲疾呼，「自己的國家自己挺！民進黨團不會退卻」。一、堅決反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議，阻撓台灣參與聯合國體系等國際組織，以及剝奪台灣二千三百萬人參與國際社會之權益。二、中國應立即停止將聯合國大會第2758號決議與其所謂之「一中原則」掛勾，破壞台海和平穩定現狀、印太地區之安全繁榮，及以規則為基礎之國際秩序。三、呼籲聯合國須積極落實「聯合國憲章」揭櫫之普遍性原則，以及「不遺漏任何人」之承諾，儘速接納台灣之完整參與。