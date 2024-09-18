28歲歐陽妮妮確診多囊性卵巢　吐懷孕心情「是一件不容易的事情」

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▲歐陽妮妮宣布懷孕。（圖／翻攝歐陽妮妮 IG）

傅娟和歐陽龍的大女兒歐陽妮妮6月底點頭嫁演員男友張書豪，近期更宣布懷孕，在社群平台上PO出圓滾滾的孕肚，許多粉絲湧入留言祝福，而今（18）日歐陽妮妮分享懷孕過程其實不是那麼順利，幾年前她檢查出多囊性卵巢，本來還打算去凍卵，沒想到寶寶順利來報到，她也準備了50份好孕棉，希望將這份「好孕」送給需要的人。28歲的歐陽妮妮以現代普遍晚婚的現況來說，算是年紀輕輕就步入婚姻，也即將成為母親，不過她卻吐露懷孕過程其實沒有想像中順利，在IG寫下：「原本預計如果沒有順利懷孕，今年就要去凍卵，沒想到就在此時寶寶順利來報到了，歐陽妮妮深感這一切得來不意，準備了50份的好孕棉，希望將這份好孕傳給需要的人。不少網友都留言「接好孕」狂刷一排愛心，認為歐陽妮妮實在太暖，不過也有網友酸，「28歲就要凍卵？是有多閒，也太早。」歐陽妮妮很有耐性回覆，「事實上，現在凍卵已經不是什麼大事，很多女明星都趁年輕時凍卵，把最好的留下來，像是劉品言、許維恩、江宜蓉、徐凱希、林志玲等，都是透過凍卵來給自己能有一次當媽媽的機會，而許維恩和林志林現在也都升格母親，享受著育兒的酸甜苦辣。