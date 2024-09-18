CBAM、碳費減碳「巨棒」來襲　經濟部端「蘿蔔」政策助產業接招

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環境部拍板2026年開徵碳費，祭出一系列具嚇阻的巨棒政策，經濟部則偏向「端蘿蔔」。其中，經濟部次長連錦漳今（18）日預告，經濟部將已與財政部達成共識，將在今年底落日的《產業創新條例》第10條之1納入節能減碳設備做為投資抵減項目。連錦漳今出席2024 ESG高峰會進行專題演說時表示，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）已展開試行，台灣碳費即將開徵，認為淨零碳排是跨部會工作，如金管會、財政部的公股銀行、交通部的台鐵，以及經濟部底下的台電、中油等國營企業，大家要先示範怎麼推動減碳。他也提到，經濟部、環境部、金管會及財政部將組成輔導團，協助國內產業淨零轉型，鎖定用電契約容量800瓩以上，約4900多家企業進行1對1訪視、輔導，協助廠商與能源技術服務業（ESCO）對接，並將金融業資金導入。而當環境部提出碳費、環評規定重大投資案使用一定比率綠電等具有嚇阻力的「棒子」政策，進入「碳有價時代」，經濟部針對服務業及製造提出具有引導性的「蘿蔔」政策。首先，他提到，經濟部針對製造業、服務業都有一系列的相關輔導及協助措施，都已經在如火如荼展開。其次，產創條例第10條之1將在今年底落日，目前已經與財政部達成共識，要針對AI跟節能減碳單獨拉出抵減項目，「如果以後大家投資在節能減碳，這個是一個很大的誘因，可以提供給租稅優惠。」至於現有政策不足部分，連錦漳認為，綠色金融還是需要銀行界大力支持，並建議碳費採取「先低後高」，不能讓產業不流汗，就可以得到優惠，但也不能讓產業做到熱衰竭，不然可能會受傷。