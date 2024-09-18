油豆腐「包生鏽螺絲釘」太離譜！網紅老公險吃下肚　業者出面道歉

油豆腐怎麼會包螺絲釘！擁有52萬粉絲、2個兒子的網紅媽咪蕭幼貞（丸子）今（17）日在臉書上分享，表示自己跟老公用外送平台點了一家小吃，結果吃到一半，卻突然發現油豆腐口感超怪，拿出來一看，驚見中間竟然包著一根生鏽的螺絲釘，讓夫妻倆相當傻眼，引起網友熱烈討論。對此，小吃店業者也有出面回應並道歉，彰化衛生局也在第一時間獲報後立案調查。
網紅媽咪蕭幼貞在臉書發文表示「太扯了！我們居然吃到螺絲釘，今天午餐我們用外送平台點了一家小吃，結果洵爸（老公）夾起油豆腐吃的時候，突然大喊一聲，想說口感怎麼那麼硬，拿出來一看竟然是生鏽的螺絲釘，真的好險沒有直接吃一整塊，吞下去還得了！」
只見貼出的照片，該油豆腐的中間非常明顯卡一個黑黑的螺絲釘，不少網友看完後紛紛回應「這個太誇張了.....也未免太大一個」、「幸好你們兒子沒跟你們一起吃耶，吞下去真的會出事」、「如果吞下去後果不堪設想」、「油豆腐超常一口吞的....以後吃之前都要看一下了啦」、「這實在太危險了，希望店家能給一個正確的回應。」
網紅媽點外送「油豆腐吃到螺絲釘」！業者出面道歉：會向廠商反應
《NOWnews》記者也實際採訪蕭幼貞事發經過，她透露自己跟老公中午用外送平台點了一家彰化在地「華成台南擔仔麵」的小吃店，吃到生鏽螺絲釘之後也立刻聯繫店家，店家也非常有誠意向其致歉表示：「關於油豆腐事件我們也很驚訝，一定會向廠商反應，謝謝您的告知以及建議，希望您能原諒。」
業者也表示蕭幼貞用餐的費用，可以到店內索取，將全額退費。蕭幼貞則回應：「油豆腐不是店家自己製作的，有配合的豆腐商，真的幸好小孩沒有跟著一起吃飯，不然如果誤食下去的話，希望豆腐商可以好好改進、更重視食安的問題。
而除了「擔仔麵」店家出面道歉之外，蕭幼貞也接到彰化衛生局的電話，單位表示「表示也已經聯絡店家，店家表示油豆腐不是他們自己做的，目前已經立案調查」，也請蕭幼貞將豆腐以及螺絲釘冷凍起來，調查結果還會再聯繫。只能說，在外食當道的現在，食安問題大家也要特別留意！
我是廣告 請繼續往下閱讀
只見貼出的照片，該油豆腐的中間非常明顯卡一個黑黑的螺絲釘，不少網友看完後紛紛回應「這個太誇張了.....也未免太大一個」、「幸好你們兒子沒跟你們一起吃耶，吞下去真的會出事」、「如果吞下去後果不堪設想」、「油豆腐超常一口吞的....以後吃之前都要看一下了啦」、「這實在太危險了，希望店家能給一個正確的回應。」
網紅媽點外送「油豆腐吃到螺絲釘」！業者出面道歉：會向廠商反應
《NOWnews》記者也實際採訪蕭幼貞事發經過，她透露自己跟老公中午用外送平台點了一家彰化在地「華成台南擔仔麵」的小吃店，吃到生鏽螺絲釘之後也立刻聯繫店家，店家也非常有誠意向其致歉表示：「關於油豆腐事件我們也很驚訝，一定會向廠商反應，謝謝您的告知以及建議，希望您能原諒。」
業者也表示蕭幼貞用餐的費用，可以到店內索取，將全額退費。蕭幼貞則回應：「油豆腐不是店家自己製作的，有配合的豆腐商，真的幸好小孩沒有跟著一起吃飯，不然如果誤食下去的話，希望豆腐商可以好好改進、更重視食安的問題。
而除了「擔仔麵」店家出面道歉之外，蕭幼貞也接到彰化衛生局的電話，單位表示「表示也已經聯絡店家，店家表示油豆腐不是他們自己做的，目前已經立案調查」，也請蕭幼貞將豆腐以及螺絲釘冷凍起來，調查結果還會再聯繫。只能說，在外食當道的現在，食安問題大家也要特別留意！