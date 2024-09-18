油豆腐「包生鏽螺絲釘」太離譜！網紅老公險吃下肚　業者出面道歉

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▲蕭幼貞和老公一起用外送平台點中餐來吃，結果油豆腐中竟然出現生鏽黑色的螺絲釘。（圖/蕭幼貞授權提供）

▲蕭幼貞也立刻將照片及影片傳給店家，店家致歉並且承諾會通知廠商，並會全額退費。（圖/蕭幼貞授權提供）

油豆腐怎麼會包螺絲釘！擁有52萬粉絲、2個兒子的網紅媽咪蕭幼貞（丸子）今（17）日在臉書上分享，表示自己跟老公用外送平台點了一家小吃，結果吃到一半，卻突然發現油豆腐口感超怪，拿出來一看，驚見中間竟然包著一根生鏽的螺絲釘，讓夫妻倆相當傻眼，引起網友熱烈討論。對此，小吃店業者也有出面回應並道歉，彰化衛生局也在第一時間獲報後立案調查。網紅媽咪蕭幼貞在臉書發文表示「，突然大喊一聲，只見貼出的照片，該油豆腐的中間非常明顯卡一個黑黑的螺絲釘，不少網友看完後紛紛回應、「這實在太危險了，希望店家能給一個正確的回應。」《NOWnews》記者也實際採訪蕭幼貞事發經過，她透露自己跟老公中午用外送平台點了一家彰化在地「華成台南擔仔麵」的小吃店，。蕭幼貞則回應：「，真的幸好小孩沒有跟著一起吃飯，不然如果誤食下去的話，希望豆腐商可以好好改進、更重視食安的問題。而除了「擔仔麵」店家出面道歉之外，蕭幼貞也接到彰化衛生局的電話，