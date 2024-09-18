搶親還有戲！外資買超新光金8.2萬居冠　買中信金逾5萬張排第二　

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新光金控併購案「三角戀」，雖然金管會提出4大理由，要中信金收購新光金股票「緩議」，但中信金似乎沒有死心，重訊公告「公司將盡快重新修訂計劃，再送董事會核定。」也讓新光金併購案劇情劇情更撲朔迷離。新光金今（18）日股價爆量重挫7.87%，成交量高達71.2萬張，居上市個股之冠，台新金也跌3.45%，倒是中信金上漲2.75%。不過，外資今日買超新光金8.2萬張居上市公司之冠，也買超中信金5.1萬張排第二，反倒台新金遭外資倒貨，賣超了5萬張。台新金與新光金9月11日再經雙方董事會決議通過調整換股架構，以台新金控的0.6720股普通股加計0.175股辛種特別股，換取新光金控1股普通股。辛種特別股每股面額為新台幣10元，年利率1.665%，並在3年後按發行價格全數收回。若依台新金當日收盤價 每股18.50元和辛種特別股每股面額計算，調整後轉換價格所含的新光金控每股換股價格為14.18元，相較原訂價格提高25%，相較新光金當日收盤價 每股13.50元的溢價為5%。在台新金提高換股比率後，原本市場傳出中信金也將周五召開臨時董事會，可能討論提高收購價格，不過，對於中信金收購新光金股票案，金管會在9月16日傍晚卻以4大理由要中信金「緩議」，也讓新光金「三角戀」變簡單，轉而新光金吳家兄弟吳東進與吳東亮之爭。只是，中信金仍不放棄併購新光金的機會，昨日重訊公告接獲主管機關來函，對於擬以公開收購方式投資新光金融控股股份有限公司一案，核有疑慮，予以緩議，因應措施為對其重大轉投資項目的指正,，將盡快重新修訂計劃，再送董事會核定。不過，就目前新光金併購案的情勢發展，3家金控股價也出現兩樣情，新光金今日開盤10分鐘就爆出超過22萬張大量，終場成交量超過71萬張，位居個股成交量排行冠軍，股價下跌1.05元或7.87%，收在12.03元，一口氣失守5日、10日、月線。台新金則是開低走低，終場下跌0.65元或3.45%，收在18.2元，長黑K棒摜破5日、10日、月、季、半年線，成交量為7.2萬張。至於中信金今日則是金融股裡表現最強的，最高一度衝到34.25元，終場上漲0.9元或2.75%，收在33.6元，雖然拉出一根黑K棒，但跳空站上月線，成交量達20.7萬張，位居個股成交量排行亞軍。值得注意的是，外資今日雖然賣超台股159.25億元，但買超前3名上市個股都是金融股，其中買超新光金8萬2029張居冠，亦買入中信金5萬1489張排第二，買超第3名則是開發金，買進1萬9538張。至於外資倒貨第一名是00929復華台灣科技優息，賣超了5萬5437張，再來就是台新金賣超5萬0479張排第二。