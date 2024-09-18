挺音樂、橘子推出「音樂神器」！只要輸入心情文字　AI幫忙選歌曲

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▲使用JAM JAM RADIO，只需輸入心情文字，AI便能推薦最適合的音樂。（圖／橘子集團提供）

▲擁有JAM JAM RADIO，彷彿身邊跟著一位專業DJ。（圖／橘子集團提供）

「潮台北 TRENDY TAIPEI」活動日前圓滿落幕，橘子集團創新實驗室旗下Vyin AI技術團隊與音樂IP孵育「挺音樂！靠山計畫」，合作推出AI音樂推薦系統JAM JAM RADIO成為一大亮點，不僅豐富活動體驗，更展示AI技術在音樂產業中的巨大潛力，例如只要輸入當下的心情文字，AI便可以立刻推薦最適合自己的音樂。JAM JAM RADIO解決大型音樂活動樂迷經常面臨選擇的困難。在北流主辦的JAM JAM ASIA（JJA）國際音樂節中，來自海內外超過50組音樂人分別在多個舞台上輪番演出，樂迷朋友往往因多元內容難以抉擇舞台，又或是不夠認識音樂人而錯過精彩演出，為應對這一難題，JAM JAM RADIO AI DJ應運而生，隨時為樂迷提供個性化音樂推薦內容，不僅幫助樂迷更好地導航音樂節的繁複活動，還能根據個人喜好推薦新的音樂人與歌曲，確保每位參與者都能充分享受音樂節的多樣性，不錯過任何精彩表演。JAM JAM RADIO核心技術來自Vyin AI提供的先進技術Vyin Brain與Vyin Sales，Vyin Brain將JJA活動中所有音樂人的公開資料進行深度分析，分析過程中自動結構化處理各種資訊，並進行語意分析，為每首歌曲貼上精準標籤，再結合Vyin Sales的AI推薦模組，當用戶使用JAM JAM RADIO時，只需輸入當下心情文字，AI即可迅速捕捉用戶情緒與意圖，智能推薦最適合的音樂。不僅如此，系統還引導用戶進一步探索音樂人的YouTube頻道或現場演出，增加粉絲與音樂人的互動，大幅提升用戶體驗。在台北音樂博覽會（TMEX）的國際媒合會上，與會專家深入探討AI在音樂產業中的應用前景，從個性化音樂發現到音樂製作輔助，從精準行銷到現場演出優化，再到跨語言音樂推廣，AI技術正在為音樂產業開闢新的可能性。本次「潮台北」活動中，JAM JAM RADIO除了線上互動踴躍，現場反響同樣熱烈，許多參與者表示，AI驅動的音樂推薦方式改變了他們搜尋和探索音樂的方式 ；一些業界專家認為，Vyin Brain的AI大腦所驅動的音樂推薦系統代表音樂產業的重要發展方向，參與的音樂人也反饋這種技術為他們提供了新的曝光和互動機會。隨著「潮台北 TRENDY TAIPEI」活動的圓滿結束，JAM JAM RADIO無疑為音樂科技領域帶來了新的可能性。這種將AI技術與音樂藝術相結合的嘗試，不僅豐富聽眾的音樂體驗，也為音樂產業的未來發展提供更多的應用想像，並為整個音樂產業注入新的活力。