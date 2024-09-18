來去眷村！高雄翰品酒店攜手高史博帶旅客進入眷村懷舊時空

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▲住房專案集結景點、餐飲、旅宿、手作文創體驗等，帶旅客體驗眷村生活懷舊時光。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.18）

高雄是軍事基地大本營，擁有陸、海、空三軍眷村歷史記憶的城市，為讓旅客認識高雄城市獨特的文化底蘊，高雄翰品酒店與高雄市立歷史博物館合作，推出「來去眷村串門子」、「來去眷村住一晚」住房專案，集結景點、餐飲、旅宿、手作文創體驗等，帶旅客體驗眷村生活懷舊時光。高雄翰品酒店從9月至11月推出兩天一夜「來去眷村串門子」、三天兩夜「來去眷村住一晚」住房專案。兩天一夜住房專案每逢週三至週日成行六人成團，內容包括入住飯店雅緻雙人房住宿一晚、再見捌捌陸眷村文化園區導覽、建業新村導覽、眷村人家手作活動以及眷味減醣風味餐。三天兩夜專案，逢週二至週四成行六人成團，除了眷村遊程，第一晚入住眷村民宿，第二晚入住高雄翰品酒店以及兩餐的特色眷村料理。高雄翰品酒店總經理林俊宇感謝高史博館長李文環穿針引線提供優質合作夥伴，包括擔任帶路人的「流動部落」，手作文創「染染手兒」、「阿美的顏色工作室」，眷村民宿「左眷雅居」、「軍旅舍」，提供好吃又健康的「17文苑．旗袍好食光」以及老物雜貨舖的「建業新村8」。林俊宇指出，歡迎各地旅客參加遊程，透過導覽員的帶領，穿越時空了解眷村的歷史故事及建築之美，走進建業新村一探眷村的變遷，與居民互動，感受溫馨的人情味。高史博館長李文環表示，為了推廣高雄市眷村特色文化，透過政府與民間用心的保存，讓民眾看見眷村的蛻變與重生。此次參與的企業夥伴共同推出遊程規劃，有餐飲旅宿、體驗活動、伴手禮等多種組合，讓眷村文化以食、衣、住、育、樂展現迷人特色。