養到招財貓！貓大盜叼刮刮樂彩券回家　主人一對嚇到：真的中獎了

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▲Monkey叼回刮刮樂，竟然中了10英鎊（約新台幣430元）。（圖／Tiktok＠Megan Christian）

▲Monkey常常帶回各式各樣的東西。（圖／Tiktok＠Megan Christian）

貓咪能招財是真的！英國女主人梅根養了一隻名叫Monkey的貓咪，牠常常化身大盜，從外面帶回各種物品。最近，Monkey帶回了一張刮開的彩券，梅根仔細一看，竟然發現中獎了。這段影片被放上TikTok後，瞬間在全球爆紅。飼主梅根（Megan Christian）發出一段約30秒的影片，描述9月12日晚上Monkey如往常般偷偷跑出去玩，結果口中竟叼著一張紙。梅根在窗前看到這景象相當傻眼：「Monkey，你去哪兒了？你口中咬著什麼？」隨後，Monkey超有靈性地跳上窗台，並將嘴裡叼著的紙張放在梅根手中。梅根拿起來一看，發現是一張刮過的刮刮樂彩券，仔細對上面的圖樣，竟然中了10英鎊（約新台幣430元）的小獎。雖然這筆意外之財讓梅根驚喜，但她也感到苦惱：「Monkey，你到底在哪找到這張彩券？」因為Monkey過去就有當大盜的前科，曾從鄰居家叼來植物、香菸、零食等雜物，發出影片，也是希望找到這張彩券的真正主人。影片曝光後瞬間爆紅，吸引超過120萬網友按讚，大家紛紛回應：「第一次看到會自己賺錢的貓咪」、「Monkey來付房租了」、「真的是招財貓欸」、「Monkey前世是個大盜」。