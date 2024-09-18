黎巴嫩真主黨使用BB Call成為漏洞！專家解釋為何哈馬斯行不通

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黎巴嫩真主黨（Hezbollah）使用的呼叫器（俗稱BB Call）17日集體爆炸，目前已知造成至少12死、2800傷，伊朗駐黎巴嫩大使也在事件中受傷喪失單眼，由於這起事件被廣泛認為是以色列所為，真主黨更稱這是迄今為止最嚴重的安全漏洞。對此，軍事防禦專家也分析為何這個戰術在黎巴嫩等地區奏效，卻未曾聽過加薩走廊發生類似事件的原因。黎巴嫩全國各地真主黨成員使用的BB Call於當地時間17日下午幾乎同時引爆，《半島電視台》（Al Jazeer）報導指出，真主黨實際上並非沒有用手機的習慣，而是普遍認為，用呼叫器比用其他設備還更難監控，因此才廣泛使用透過無線電波運作的呼叫器，特別是身為組織成員的他們，溝通期間能否方便移動、是否安全都至關重要。真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）今年2月就曾呼籲黎巴嫩南部的成員及家人「放棄使用手機」，尤其是該區域過去一年來持續與以色列激烈交火後，他當時就強調要把手機關機、埋起來，並鎖在鐵盒裡，「這麼做是為了安全，保護人民的血與尊嚴。」至於同樣與以色列發生衝突的其他地區，為何沒有發生類似爆炸案件，倫敦國王學院（King's College London）防衛研究部門學者阿塔爾（Hamza Attar）則分析認為，這是因為哈馬斯的網路防範意識非常強，因此跟真主黨相比，無法在加薩地區複製同樣的戰略。他指出，哈馬斯成員在電信通訊方面能力高明，並強調他們在加密通訊方面下了許多功夫，「他們不使用電話或手機，有自己的網路和通信方法，不需要地面上的任何東西」。