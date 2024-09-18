影／NBA球星遇襲！ White看比賽遭球迷出肘攻擊　爆激烈肢體衝突

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上週NCAA美式足球科羅拉多大學對陣科羅拉多州立大學，吸引許多校友到場應援，目前效力於NBA波士頓塞爾提克隊的後衛Derrick White也來到現場替母校科羅拉多大學加油，不料在觀眾席上與一名科羅拉多州立大學球迷發生爭執，並最終演變為肢體衝突。根據《TMZ》報導，衝突始於比賽第二節，當時White與該名科羅拉多州立大學球迷發生口角。隨著比賽進行，雙方的言語衝突愈加激烈，最終在第三節時升級成肢體衝突。據目擊者稱，該球迷利用手肘擊中White的頭部，打掉了他的帽子。事件發生後，White的隨行友人迅速將對方制服。另外，球場保全也迅速介入勸架，並將雙方人馬分開，防止情況進一步惡化。雖然當時的場面一度混亂，但White在隨行友人的勸阻下保持冷靜，並最終離開現場。根據影片顯示，White在衝突過程中顯得非常氣憤，差點做出不理智的行為。本場比賽科羅拉多大學以28：9擊敗科羅拉多州立大學。而此次衝突並未影響比賽結果，White也尚未對此事件發表公開評論。Derrick White在科羅拉多大學籃球隊效力期間表現出色，2015年至2017年間為母校打下良好基礎。今年White隨塞爾提克隊奪得NBA總冠軍，並在休賽季入選奧運美國男籃，最終成功獲得奧運金牌。塞爾提克隊在新賽季將挑戰二連霸，而White依舊是球隊後場的重要一員。