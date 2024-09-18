培養學童愛海的熱情！海洋保育署到雲林四湖國小辦水質檢測體驗

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▲海洋保育署到雲林縣四湖國小舉辦水質檢測體驗營活動。(圖／海洋保育署提供)

▲海洋保育署署長陸曉筠(左)教導學童如何進行水質檢測。(圖／海洋保育署提供)

▲海洋保育署人員教導學童如何進行水質檢測。(圖／海洋保育署提供)

海洋委員會海洋保育署於今(18)日，到雲林縣口湖鄉四湖國小，舉辦水質檢測體驗營活動，以培養學童愛海的熱情，希望參與的學生能夠將所學知識帶回校園，影響更多的同學和家庭，共同參與海洋保育的行動。海洋保育署水質檢測體驗營活動，是由海洋保育署署長陸曉筠帶隊，到雲林縣口湖鄉四湖國小，與該校學童共同體驗海水水質檢測過程，並到口湖鄉三條崙漁港體檢海洋水質，操作採水器採集海水，共同體驗海水水質檢測過程。海洋保育署署長陸曉筠表示，海洋保育署為了培養國小學生對海域及海灘水質監測的基本觀念，今(113)年分別在北、中、南、東及離島地區陸續舉辦5場海域水質檢測體驗營活動，此次在雲林縣四湖國小，舉辦的水質檢測體驗營活動，是以「解謎遊戲」為活動教學主軸，讓學童在輕鬆愉快的環境中，學習海水水質檢測的基礎知識和技能。陸曉筠說，活動流程包括，由專業講師介紹海洋生態和水質監測相關知識，以闖關活動建立學員基礎水質檢測技能與學習使用專業量測儀器，再透過遊戲化的方式，讓學員們化身為海岸特派員，調查臨海小鎮最近出現的海洋異常情況，學員們除實際前往海邊採集海水外，後續再動手操作儀器檢驗海水中水質酸鹼度、濁度、鹽度、大腸桿菌群，以逐步解開海洋水質異狀的謎題，從而瞭解海洋保護的重要性。陸曉筠並說，營隊活動設計是專門針對國小中高年級生，融入科學、科技、工程與數學(STEM)的跨科目整合教學的教育方式，讓學員瞭解保護海洋的重要性，同時激發他們的好奇心，並培養思辨能力和團隊合作精神。陸曉筠指出，保護海洋需要從小做起，培養孩子們在成長過程中愛護海洋的意識和責任感，是海洋保育署施政的目標之一，此次活動期盼參與的學生能夠將所學知識帶回校園，影響更多的同學和家庭，共同參與海洋保育的行動。