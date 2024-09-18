楊祐寧指揮舒華發傳單　認「不知道她是誰」被老婆罵：人家很紅！

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▲舒華許願不要曬黑，在廚房洗碗就好。（圖／泰坦星文創影視提供）

楊祐寧近來參加實境綜藝節目《艾嘉食堂》，和張艾嘉、柯佳嬿、王大陸共同主持，日前節目公開「實習生」林柏宏與南韓女團(G)I-DLE的台灣成員舒華，楊祐寧今（18）日出席髮品代言活動時分享到錄節目時的趣事，原來他不知道舒華是誰，還被老婆罵，楊祐寧笑說，如果早知道舒華這麼紅，就不會叫她去發傳單了。楊祐寧透露在第一次見到舒華的時候，先是跟對方道歉，因為沒有在追KPOP，對女團不太熟悉，也沒聽過(G)I-DLE的歌，當時夯曲〈Queencard〉還沒上架時，舒華就搶先表演了這首歌，事後被老婆Melinda（阿梅）知道後，Melinda罵了他一頓，「人家很紅欸！」果不其然，之後不管走到哪都能聽到〈Queencard〉，讓他在內心向舒華道歉，楊祐寧還想到在節目上叫舒華去發傳單的事情，笑說早知道她這麼紅，就不會指派任務給她了，而舒華的高人氣也為餐廳帶來不錯的收益。舒華為韓國當紅女團(G)I-DLE成員之一，去年（2023）在蘇梅島拍攝期間，她因一篇社群發文，意外透露人在泰國的資訊，當時就已有網友猜測舒華正在拍攝《艾嘉食堂》。而舒華為了拍攝《艾嘉食堂》，在忙碌的行程中從紐約直飛泰國，儘管如此，她仍親自手寫滿滿一張A4紙，上面滿是餐廳用語的英文小抄，希望能好好表現，她只許願能在內場幫忙洗碗、不要曬到太陽就好。 《艾嘉食堂》10月5日在三立都會台週六晚上8點首播、Netflix（亞洲地區）週六晚上10點、華視主頻隔週六晚上8點播出。