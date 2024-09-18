駐黎巴嫩大使受爆炸波及單眼失明　伊朗痛批以色列「大規模屠殺」

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黎巴嫩週二（17）發生大規模呼叫器（俗稱BB Call）同時爆炸，至少有12人死亡、2750人受傷，其中伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（Mojtaba Amani）最早傳出也在這波攻擊受傷，最新消息稱其1隻眼睛失明、另1隻眼睛受重傷，現已送回德黑蘭接受治療，伊朗當局對此就痛批「這是一種大規模屠殺」，並承諾遣醫療代表團前往黎巴嫩協助救援。伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）指出，伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼的傷勢比最初報導更為嚴重，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）新聞網總編輯也在X平台上發文證實大使受傷消息，「不幸的是，伊朗大使傷勢非常嚴重，而且是在眼睛上」，目前送往伊朗首都德黑蘭接受治療，但單眼已經失明，另一隻重傷眼睛仍在治療中。對此，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）譴責以色列，稱爆炸案是「恐怖主義行動」也是一種大規模屠殺，違反所有道德與人道原則、國際法、特別是國際人道法，應受到國際刑事起訴、審判及懲罰；他語氣強硬稱這再次證明猶太復國主義政權除了對巴勒斯坦人民犯下戰爭罪與種族滅絕之外，也把區域和國際和平安全置於嚴重危險之中，「對付該政權恐怖主義行動及其造成的威脅顯然是必要的，國際社會必須迅速採取行動，打擊猶太復國主義犯罪『有罪不罰』的現象」。報導也提到，伊朗紅新月會（Red Crescent）已派遣醫療代表團前往黎巴嫩首都貝魯特協助救援，伊朗政府則承諾會支持黎巴嫩，此外，一批來自伊拉克的醫療物資也已送達貝魯特國際機場。