影／胡塞1週擊落2架美軍9.6億元MQ-9死神無人機！五角大廈認了

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葉門叛軍胡塞武裝組織（Houthi，又稱青年運動）自去年11月開始襲擊紅海周遭船隻，造成全球航運大亂，今年夏天一度稍見收斂，但隨著以巴衝突接近一週年，胡塞組織近期又開始活躍，美國軍方今（18）日承認胡塞組織近一週內擊落兩架美軍的MQ-9死神無人機（MQ-9 Reapers），但未說明細節。MQ-9死神無人機每架造價3000萬美元、約新台幣9.6億元。根據《美聯社》報導，胡塞組織的行動突顯了以巴衝突外溢帶給周邊地區的影響。美國軍方表示，胡塞組織於9月10日擊落一架MQ-9死神無人機，接著在本週一又擊落第二架。五角大廈發言人、美國空軍少將賴德（Pat Ryder）表示，關於墜機始末的調查仍在進行中，拒絕透露進一步相關細節。但賴德強調，胡塞組織宣稱迄今已經擊落10架MQ-9死神無人機的說法不準確，至於美軍具體損失多少架MQ-9死神無人機，賴德則表示出於安全考量，無法透露詳細數字。MQ-9死神無人機飛行高度可達5萬英尺，可連續飛行24小時不落地，是美軍以及美國中央情報局常用的偵察無人機，經常在中東以及葉門上空執勤飛行。胡塞組織為了表達對哈馬斯的支持以及對以色列的抵制，針對穿越紅海水域的國際船隻發動襲擊，已經有80多艘商船曾被胡塞組織當作攻擊目標，2艘船遭擊沉，造成4位船員死亡。美軍主導聯軍在紅海展開護航，也對胡塞組織實施空襲反制，但無法完全阻止胡塞組織的行動。胡塞組織雖稱封鎖紅海旨在抵制以色列，但實際上常有不相關的國際船隻遭到襲擊，甚至包括開往伊朗的商船都被當成目標，由於胡塞組織持續侵擾紅海，蘇伊士運河上半年收入大減，比去年同期下降約48％。