「一隻阿圓」曾罹癌腎臟只剩一顆　超長疤痕洩病史：活下來的證明

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▲阿圓在影片中介紹內衣產品，被網友發現身上有一條很長的疤痕。（圖／一隻阿圓 IG）

▲阿圓透露身上的疤痕是自己活著的證明。（圖／一隻阿圓 IG）

YouTuber「一隻阿圓」頻道擁有86萬訂閱人數，日前她自創服飾品牌，在試穿商品的影片中，可以看到她的身上竟有一條超長的疤痕，有粉絲關心她疤痕的由來，意外曝光阿圓曾因為癌症腫瘤切除右半邊腎臟的事實。阿圓為了宣傳在IG上曬出穿著平口內衣的影片，她換穿多款商品並親切介紹商品，除了姣好的身材引人注目外，胸下約10公分的疤痕也讓人難以忽視，有粉絲好奇地留言問她：「那一條很長的是疤痕嗎？怎麼這麼長？」，阿圓對此也毫不避諱，親回：「活下來的證明，哈哈。」事實上阿圓過去就曾說過這個疤痕的由來，她表示自己2歲的時候罹患癌症，因為腫瘤整個包住了她的右邊腎臟，不得已的情況下，阿圓的父母只能選擇同意切除她的右腎，目前的她只有一顆腎臟在運作，並且領有殘障手冊，她還說過自己不喜歡別人對她開有關腎臟的任何玩笑話。由於曾罹癌、切除一邊腎臟，讓阿圓更明白人生無常要珍惜當下，她還說過：「如果有一件能夠讓自己堅持下去的事，就不要輕易放棄，因為一生中可以讓你有毅力堅持的事並不多」，正能量滿滿的模樣，鼓勵了不少粉絲。