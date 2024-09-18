周子瑜韓國香閨曝光！高強度運動露痛苦臉　崩潰哭求：要結束了嗎

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▲子瑜在一開始拉筋時就露出痛苦表情。（圖／TWICE YouTube）

▲子瑜運動後小秀腹肌，給粉絲一點小福利。（圖／TWICE YouTube）

▲周子瑜在形象照中被分配站在老闆朴軫永旁邊。（圖／IG asiansoul_jyp）

韓國女團的台灣成員周子瑜最近不僅推出個人迷你專輯《abouTZU》SOLO出道，TWICE官方頻道還有以子瑜為主角的真人實境秀《All abouTZU》，紀錄子瑜這段時間為了專輯做了哪些努力，也意外公開子瑜在韓國的住處。而為了加強體力，子瑜近期也做了不少運動，不過高強度的健身行程讓她有點吃不消，期間不斷詢問，「要結束了嗎？」但她還是咬牙撐到最後，還小秀腹肌當作福利。子瑜第一集VLOG影片看到，她進行一連串的健身行程，不過在運動前的拉筋就讓她吃足苦頭，只見她躺在地上，其中一條腿要往她的身體壓過去，她瞬間露出痛苦表情，後面一連串的訓練更是讓她累到崩潰苦笑，全身都是汗水，但她還是很有毅力，在工作人員的加油聲下，她堅持到最後一個動作，最後直喊「結束了嗎？休息時間到了嗎？」讓工作人員聽了忍不住笑出聲。VLOG影片不僅有子瑜的日常行程，也公開了子瑜為在韓國的住處，看到整體空間整理明亮乾淨，裝潢跟家具大多都是白色和大地色為主，她還難得在鏡頭前展現廚藝自製飯捲，深受許多工作人員好評。此外，也能看到子瑜休息時會帶著愛犬KAYA以及BUTTER出門，除了工作忙碌的一面，難得看到她如此愜意放鬆。而子瑜這次SOLO出道大成功，似乎也讓她在JYP娛樂公司的地位有所不同。由於今年是JYP娛樂公司成立的30週年，公司邀請旗下藝人一起錄製節目，也提前拍好宣傳照，看到大老闆朴軫永身穿桃紅色長褲站在C位，而子瑜就站在朴軫永身邊，可以感覺到她更加受到重視，不少粉絲也感動表示，JYP終於醒了」、「賺得多就應該往中間站。」