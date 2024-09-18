新北5連霸女議員遭搜索！疑詐領助理費15年　現身「低調回7字」

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新北市國民黨籍白珮茹今（18）日遭檢調搜索，據了解背後原因疑與助理費有關，白珮茹疑從2009年起至今年4月，利用職務機會詐取財物，且有偽造文書及洗錢等問題，全案朝貪污治罪條例偵辦中，共計帶回13人，其中11名為被告、2名為證人。對此，新北市議會國民黨團稍早呼籲司法勿枉勿縱，不能輕易羅織或臆測罪名，務必基於事實進行調查及審理，避免政治力介入，以為司法公信。18日上午，士檢地檢署指揮新北市調查處前往白珮茹位於位於新北市汐止區康寧街的服務處、北市內湖等13處執行搜索，共計帶回13人，其中2人為證人，議員白珮茹等11人則以被告身分應訊，預計晚間陸續送往士檢複訊。稍早歷經檢方大動作搜索後，白珮茹步出服務，面對媒體低調回應「謝謝大家辛苦了。」隨後快步離開現場。新北市議會國民黨團表示，目前還沒有聯繫到白議員本人，關於檢調搜索服務處的原因會持續了解狀況。黨團表示，白珮茹議員長期在議會問政認真負責，積極反應地方民意，呼籲司法勿枉勿縱，不能輕易羅織或臆測罪名，務必基於事實進行調查及審理，避免政治力介入，以為司法公信。