影／快艇衝浪女神陳美彤攜女再戰台北國際滑水錦標賽！收穫1金1銀

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▲Riona 陳宇璇奪下青少女組金牌。（圖／STARFiSH提供）

國際滑水公開賽為臺灣規模最大的國際滑水賽事，至今連續舉辦屆滿十年，成為全台灣最為盛大的滑水運動賽事，本屆吸引了來自10個國家和地區超過150位滑水選手齊聚臺北社子碼迎星碼頭，在水上一較高下，展現各國滑水選手訓練多時的水上英姿，而台灣選手表現優異，共計奪下20面金牌、14面銀牌和15面銅牌，總計49面獎牌，。臺北滑水隊的選手共計獲得17面金牌、11面銀牌和11面銅牌，總計39面獎牌，成為此次最大贏家。身為此次賽事贊助商之一的星予運動經紀創辦人于長君表示：「星予運動經紀旗下，花式滑冰代表選手陳禹璇Riona Chen近來多元發展，剛取得2024亞洲滑冰邀請賽。有35個來自亞洲各國的團隊共襄盛舉吸引近千位選手參賽，奪下公開花式銀級及藝術銀级兩個項目的雙金牌。身為臺北滑水隊A隊種子選手，更連續2年數次代表國家隊中華台北國手身份出賽並獲獎，接續馬不停蹄參加國際賽事，代表中華台北參加IWWF 世界滑水總會 Wakefest亞洲系列賽泰國公開賽，獲得快艇衝浪 Wakesurf Junior Women Surf 冠軍，也在一年一度台灣最盛大的台北滑水水國際公開賽獲得青少女冠軍。🏄🏻Open Women’s Wakeboard鄭硯綺-金牌王郁文-銀牌林詩蟬-銅牌🏄🏻Grom Girls Surf李曦潔-銀牌楊貽甯-銅牌🏄🏻Grom Boys Surf葉又維-金牌曾晨軒-銅牌🏄🏻Grom Girls Wakeboard曾芝瑜-金牌🏄🏻Grom Boys Wakeboard洪辰睿-金牌🏄🏻Junior Women’s Wakesurf陳于婕-銅牌🏄🏻Beginner Women’s Wakesurf柯法妍-金牌柯妮佑-銀牌劉芷昀-銅牌🏄🏻Beginner Men’s Wakesurf林季賢-金牌🏄🏻Men’s Skim許力文-金牌🏄🏻Women’s Wakesurf林思萱-銀牌劉威辰-銅牌🏄🏻Men’s Wakesurf陳威閔-金牌蘇修賢-銀牌王志豪-銅牌🏄🏻Master Women’s Wakesurf楊沛慈-銀牌🏄🏻Master Men’s Wakesurf楊長峯-金牌林昊廷-銀牌陳章安-銅牌🏄🏻Veteran Men’s Wakesurf陳金錫-金牌陳俊彥-銀牌🏄🏻Novice Women’s Wakeboard陳貞均-銀牌黃家畇-銅牌🏄🏻Novice Men’s Wakeboard林榕信-金牌陳秉陽-銀牌陳冠叡- 銅牌🏄🏻Intermediate Men’s Wakeboard陳威閔-金牌余曜辰-銅牌🏄🏻Advanced Men’s Wakeboard蔡旻華-金牌🏄🏻Veteran Women’s Wakeboard廖英夙-金牌🏄🏻Veteran Men’s Wakeboard楊長峯-金牌