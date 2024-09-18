NBA 內幕消息：兩大巨星LeBron和 Curry 的緊張關係「確實存在」

影／快艇衝浪女神陳美彤攜女再戰台北國際滑水錦標賽！收穫1金1銀

記者廖聿偉/綜合報導

▲2024年國際滑水公開賽，台灣青少女選手陳禹璇表現精彩。（圖／STARFiSH提供）
▲2024年國際滑水公開賽，台灣青少女選手陳禹璇表現精彩。（圖／STARFiSH提供）
國際滑水公開賽為臺灣規模最大的國際滑水賽事，至今連續舉辦屆滿十年，成為全台灣最為盛大的滑水運動賽事，本屆吸引了來自10個國家和地區超過150位滑水選手齊聚臺北社子碼迎星碼頭，在水上一較高下，展現各國滑水選手訓練多時的水上英姿，而台灣選手表現優異，共計奪下20面金牌、14面銀牌和15面銅牌，總計49面獎牌，。

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臺北滑水隊的選手共計獲得17面金牌、11面銀牌和11面銅牌，總計39面獎牌，成為此次最大贏家。身為此次賽事贊助商之一的星予運動經紀創辦人于長君表示：「台北國際滑水公開賽至今已然十年，在Sammy與Hunter的領導與大家的辛苦耕耘下，有了如今璀璨閃耀的賽績，身為運動推手之一的我深感與有榮焉，希望接續能讓運動員們努力訓練的成果，展現於各大國際舞台上，為精彩與汗水而喝采。」

星予運動經紀旗下，花式滑冰代表選手陳禹璇Riona Chen近來多元發展，剛取得2024亞洲滑冰邀請賽。有35個來自亞洲各國的團隊共襄盛舉吸引近千位選手參賽，奪下公開花式銀級及藝術銀级兩個項目的雙金牌。

▲Riona 陳宇璇奪下青少女組金牌。（圖／STARFiSH提供）
▲Riona 陳宇璇奪下青少女組金牌。（圖／STARFiSH提供）
陳美彤Kimberly替地主摘金

身為臺北滑水隊A隊種子選手，更連續2年數次代表國家隊中華台北國手身份出賽並獲獎，接續馬不停蹄參加國際賽事，代表中華台北參加IWWF 世界滑水總會 Wakefest亞洲系列賽泰國公開賽，獲得快艇衝浪 Wakesurf Junior Women Surf 冠軍，也在一年一度台灣最盛大的台北滑水水國際公開賽獲得青少女冠軍。

被媒體譽為快艇衝浪女神的陳美彤Kimberly，身為地主隊的代表選手此次依舊全力以赴，獲得Masters Women大師女子金牌，女兒陳宥蓁則獲得青少女銀牌，值得一提的是，陳美彤的八十歲的爸爸也首度參賽，贏得全場滿堂彩，堪稱不老勇士，成為水上最佳典範。


✨【成績總覽】

🏄🏻Open Women’s Wakeboard

鄭硯綺-金牌

王郁文-銀牌

林詩蟬-銅牌

🏄🏻Grom Girls Surf

李曦潔-銀牌

楊貽甯-銅牌

🏄🏻Grom Boys Surf

葉又維-金牌

曾晨軒-銅牌

🏄🏻Grom Girls Wakeboard

曾芝瑜-金牌

🏄🏻Grom Boys Wakeboard

洪辰睿-金牌

🏄🏻Junior Women’s Wakesurf

陳禹璇-金牌

陳宥蓁-銀牌

陳于婕-銅牌

🏄🏻Beginner Women’s Wakesurf

柯法妍-金牌

柯妮佑-銀牌

劉芷昀-銅牌

🏄🏻Beginner Men’s Wakesurf

林季賢-金牌

🏄🏻Men’s Skim

許力文-金牌

🏄🏻Women’s Wakesurf

林思萱-銀牌

劉威辰-銅牌

🏄🏻Men’s Wakesurf

陳威閔-金牌

蘇修賢-銀牌

王志豪-銅牌

🏄🏻Master Women’s Wakesurf

陳美彤-金牌

楊沛慈-銀牌

🏄🏻Master Men’s Wakesurf

楊長峯-金牌

林昊廷-銀牌

陳章安-銅牌

🏄🏻Veteran Men’s Wakesurf

陳金錫-金牌

陳俊彥-銀牌

🏄🏻Novice Women’s Wakeboard

陳貞均-銀牌

黃家畇-銅牌

🏄🏻Novice Men’s Wakeboard

林榕信-金牌

陳秉陽-銀牌

陳冠叡- 銅牌

🏄🏻Intermediate Men’s Wakeboard

陳威閔-金牌

余曜辰-銅牌

🏄🏻Advanced Men’s Wakeboard

蔡旻華-金牌

🏄🏻Veteran Women’s Wakeboard

廖英夙-金牌

🏄🏻Veteran Men’s Wakeboard

楊長峯-金牌

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