影／快艇衝浪女神陳美彤攜女再戰台北國際滑水錦標賽！收穫1金1銀

國際滑水公開賽為臺灣規模最大的國際滑水賽事，至今連續舉辦屆滿十年，成為全台灣最為盛大的滑水運動賽事，本屆吸引了來自10個國家和地區超過150位滑水選手齊聚臺北社子碼迎星碼頭，在水上一較高下，展現各國滑水選手訓練多時的水上英姿，而台灣選手表現優異，共計奪下20面金牌、14面銀牌和15面銅牌，總計49面獎牌，。
臺北滑水隊的選手共計獲得17面金牌、11面銀牌和11面銅牌，總計39面獎牌，成為此次最大贏家。身為此次賽事贊助商之一的星予運動經紀創辦人于長君表示：「台北國際滑水公開賽至今已然十年，在Sammy與Hunter的領導與大家的辛苦耕耘下，有了如今璀璨閃耀的賽績，身為運動推手之一的我深感與有榮焉，希望接續能讓運動員們努力訓練的成果，展現於各大國際舞台上，為精彩與汗水而喝采。」
星予運動經紀旗下，花式滑冰代表選手陳禹璇Riona Chen近來多元發展，剛取得2024亞洲滑冰邀請賽。有35個來自亞洲各國的團隊共襄盛舉吸引近千位選手參賽，奪下公開花式銀級及藝術銀级兩個項目的雙金牌。
陳美彤Kimberly替地主摘金
身為臺北滑水隊A隊種子選手，更連續2年數次代表國家隊中華台北國手身份出賽並獲獎，接續馬不停蹄參加國際賽事，代表中華台北參加IWWF 世界滑水總會 Wakefest亞洲系列賽泰國公開賽，獲得快艇衝浪 Wakesurf Junior Women Surf 冠軍，也在一年一度台灣最盛大的台北滑水水國際公開賽獲得青少女冠軍。
被媒體譽為快艇衝浪女神的陳美彤Kimberly，身為地主隊的代表選手此次依舊全力以赴，獲得Masters Women大師女子金牌，女兒陳宥蓁則獲得青少女銀牌，值得一提的是，陳美彤的八十歲的爸爸也首度參賽，贏得全場滿堂彩，堪稱不老勇士，成為水上最佳典範。
✨【成績總覽】
🏄🏻Open Women’s Wakeboard
鄭硯綺-金牌
王郁文-銀牌
林詩蟬-銅牌
🏄🏻Grom Girls Surf
李曦潔-銀牌
楊貽甯-銅牌
🏄🏻Grom Boys Surf
葉又維-金牌
曾晨軒-銅牌
🏄🏻Grom Girls Wakeboard
曾芝瑜-金牌
🏄🏻Grom Boys Wakeboard
洪辰睿-金牌
🏄🏻Junior Women’s Wakesurf
陳禹璇-金牌
陳宥蓁-銀牌
陳于婕-銅牌
🏄🏻Beginner Women’s Wakesurf
柯法妍-金牌
柯妮佑-銀牌
劉芷昀-銅牌
🏄🏻Beginner Men’s Wakesurf
林季賢-金牌
🏄🏻Men’s Skim
許力文-金牌
🏄🏻Women’s Wakesurf
林思萱-銀牌
劉威辰-銅牌
🏄🏻Men’s Wakesurf
陳威閔-金牌
蘇修賢-銀牌
王志豪-銅牌
🏄🏻Master Women’s Wakesurf
陳美彤-金牌
楊沛慈-銀牌
🏄🏻Master Men’s Wakesurf
楊長峯-金牌
林昊廷-銀牌
陳章安-銅牌
🏄🏻Veteran Men’s Wakesurf
陳金錫-金牌
陳俊彥-銀牌
🏄🏻Novice Women’s Wakeboard
陳貞均-銀牌
黃家畇-銅牌
🏄🏻Novice Men’s Wakeboard
林榕信-金牌
陳秉陽-銀牌
陳冠叡- 銅牌
🏄🏻Intermediate Men’s Wakeboard
陳威閔-金牌
余曜辰-銅牌
🏄🏻Advanced Men’s Wakeboard
蔡旻華-金牌
🏄🏻Veteran Women’s Wakeboard
廖英夙-金牌
🏄🏻Veteran Men’s Wakeboard
楊長峯-金牌
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星予運動經紀旗下，花式滑冰代表選手陳禹璇Riona Chen近來多元發展，剛取得2024亞洲滑冰邀請賽。有35個來自亞洲各國的團隊共襄盛舉吸引近千位選手參賽，奪下公開花式銀級及藝術銀级兩個項目的雙金牌。
陳美彤Kimberly替地主摘金
身為臺北滑水隊A隊種子選手，更連續2年數次代表國家隊中華台北國手身份出賽並獲獎，接續馬不停蹄參加國際賽事，代表中華台北參加IWWF 世界滑水總會 Wakefest亞洲系列賽泰國公開賽，獲得快艇衝浪 Wakesurf Junior Women Surf 冠軍，也在一年一度台灣最盛大的台北滑水水國際公開賽獲得青少女冠軍。
被媒體譽為快艇衝浪女神的陳美彤Kimberly，身為地主隊的代表選手此次依舊全力以赴，獲得Masters Women大師女子金牌，女兒陳宥蓁則獲得青少女銀牌，值得一提的是，陳美彤的八十歲的爸爸也首度參賽，贏得全場滿堂彩，堪稱不老勇士，成為水上最佳典範。
✨【成績總覽】
🏄🏻Open Women’s Wakeboard
鄭硯綺-金牌
王郁文-銀牌
林詩蟬-銅牌
🏄🏻Grom Girls Surf
李曦潔-銀牌
楊貽甯-銅牌
🏄🏻Grom Boys Surf
葉又維-金牌
曾晨軒-銅牌
🏄🏻Grom Girls Wakeboard
曾芝瑜-金牌
🏄🏻Grom Boys Wakeboard
洪辰睿-金牌
🏄🏻Junior Women’s Wakesurf
陳禹璇-金牌
陳宥蓁-銀牌
陳于婕-銅牌
🏄🏻Beginner Women’s Wakesurf
柯法妍-金牌
柯妮佑-銀牌
劉芷昀-銅牌
🏄🏻Beginner Men’s Wakesurf
林季賢-金牌
🏄🏻Men’s Skim
許力文-金牌
🏄🏻Women’s Wakesurf
林思萱-銀牌
劉威辰-銅牌
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陳威閔-金牌
蘇修賢-銀牌
王志豪-銅牌
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陳美彤-金牌
楊沛慈-銀牌
🏄🏻Master Men’s Wakesurf
楊長峯-金牌
林昊廷-銀牌
陳章安-銅牌
🏄🏻Veteran Men’s Wakesurf
陳金錫-金牌
陳俊彥-銀牌
🏄🏻Novice Women’s Wakeboard
陳貞均-銀牌
黃家畇-銅牌
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林榕信-金牌
陳秉陽-銀牌
陳冠叡- 銅牌
🏄🏻Intermediate Men’s Wakeboard
陳威閔-金牌
余曜辰-銅牌
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蔡旻華-金牌
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廖英夙-金牌
🏄🏻Veteran Men’s Wakeboard
楊長峯-金牌