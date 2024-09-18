聯準會降息1還是2碼太糾結　連「Fed傳聲筒」也難預測降息規模

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市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）週二撰文指出，聯準會即將降息，聯準會通常傾向於以1碼的幅度行動，但這次情況變得更加複雜，息1碼或2碼必須靠聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）凝聚共識才能決定。蒂米羅斯指出，目前Fed基準利率為 5.25%-5.5%，處於 20 年來的高位，聯準會將在本週三開啟降息，目的是在通膨壓力降溫的情況下維持穩定的就業市場，而從過去幾個月的經濟數據顯示，通貨膨脹狀況已恢復穩定下降至聯準會2%的目標，但勞動市場也出現降溫，8月失業率從去年年底的3.7%微升至4.2%。他認為，聯準會官員通常傾向以0.25個百分點的增幅升息或降息，作為研究這些措施的影響，當聯準會認為自己的利率立場與風險平衡不一致時，他們就會採取更快得行動，例如在2022年，聯準會就以 2 碼和 3 碼的幅度升息，以應對高通膨。聯準會於9月7日開始靜默期，在這之前聯準會官員對降息幅度的猶豫不決，蒂米羅斯認為這次9月會議的利率預測尤其具有參考價值，因為今年之後只有兩次會議了，即 11 月和 12 月會議，9月的預測為之後的兩次會議提供異常具體的觀點，如果更多官員預測今年降息1個百分點，這表示今年至少會有一次降息2碼。