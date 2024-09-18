唱紅破億神曲〈在加納共和國離婚〉！原唱菲道爾12月來台開唱

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▲由於第一場演唱會門票秒殺，菲道爾決定加開一場。（圖／全球音樂提供）

馬來西亞歌手菲道爾有多首歌曲在抖音爆紅，包括〈阿拉斯加海灣〉、〈能遇見，就很不錯了〉等，今年又有新曲〈在加納共和國離婚〉讓他在歌唱生涯達到顛峰，副歌歌詞更是在抖音創下9億的話題討論度。而他將在今年12月18日來台開唱，日前門票一開賣隨即秒殺，為了讓更多粉絲可以一起共襄盛舉，因此決定加開一場，希望歌迷可以一起同樂。菲道爾近期舉辦「能遇見，就很不錯了」2024亞洲巡迴演唱會，台北站門票一開賣瞬間售罄，許多沒搶到票的小飛蛾（粉絲名）紛紛哀號。菲道爾對於台北站門票的迅速完售感到非常激動，並感謝台灣歌迷的熱情支持。為回饋歌迷，他決定在12月18日首場演出的隔天，也就是12月19日加開一場。同時，菲道爾也再次提醒所有歌迷務必透過官方售票平台購票，以免遭到詐騙。事實上，菲道爾非常有才華，擁有華語、英語和馬來語三語創作實力，在20歲失戀時寫下的歌曲〈阿拉斯加海灣〉推出後爆紅，抖音翻唱總點擊率達7億。隨後，他接連發表〈友誼長存〉、〈能遇見，就很不錯了〉等熱門歌曲，在華語樂壇嶄露頭角，並深深打動了無數歌迷的心。今年又有另一首作品〈在加納共和國離婚〉更達到了創作巔峰，這首歌中的無奈與遺憾在他獨特的嗓音詮釋下，引發了全民翻唱熱潮，像是歌手張碧晨、魏如萱、梁文音等知名歌手也紛紛在社交平台翻唱這首歌，而副歌中的「#你還愛我嗎」在抖音上更是累積了超過9億的話題討論度！除此之外，菲道爾最近推出新歌〈不喜歡就請直說〉，也引起廣泛討論，這首歌以坦誠的情感表達，迅速在年輕一代中獲得共鳴，成為最新的音樂話題。菲道爾「能遇見，就很不錯了」2024亞洲巡迴演唱會－台北站，將於12月18日及19日在Zepp New Taipei舉行。12月19日加場門票將於9月19日上午10點正式開售，票價為3200、3000及2800元。