Fed即將宣布是否降息　川普：代表美國經濟形勢不太好

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美國聯準會（Fed）預定美東時間18日下午2時（台北時間19日凌晨2時）宣布利率決策，外界普遍認為決策官員將討論基準利率調降1碼（0.25個百分點）或者大幅調降2碼；美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）對此則在密西根州造勢活動上表示，這代表「美國經濟形勢現在不太好，否則不會降息」。美國聯準會昨天起展開為期2天的貨幣政策會議，《法新社》稱眼下美國勞動市場雖持續降溫但仍具韌性、通膨持續放緩並貼近聯準會設定的長期目標，這些都使聯準會以從容不迫的姿態召開決策會議，市場更已一致認定Fed這次將宣布降息。對此，曾呼籲聯準會在大選前應避免降息的川普，在17日晚間一場位於密西根州的造勢活動上表示，聯準會的決定意味「美國經濟形勢現在不太好」，並稱若非如此就不會進行降息。川普擔任總統期間，經常呼籲Fed應降低利率，而在遭受第一次槍擊後，川普又曾在接受《彭博商業周刊》專訪時表示，若再次當選他會允許聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）完成任期，但聯準會應在11月總統大選前避免降息，以免被列為拜登任內政績。