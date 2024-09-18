紅牌童星他最走鐘？當年被所有觀眾憐愛　現在樣子讓人認不出來！

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▲海利喬奧斯蒙（右）與布魯斯威利合演《靈異第六感》，合作情誼不錯，現在都還保持聯絡。（圖／摘自IMDb）

▲海利喬奧斯蒙現在變成大鬍子、大噸位的胖大叔，扮演的角色也跟童年時很不一樣。（圖／美聯社）

童星長大在外貌上有了巨大的變化，並不是新鮮事，不少人小時候可愛、討喜，長大以後卻令觀眾驚呼「簡直變了一個人」，演藝圈行情也可能因此一落千丈。曾經因為《靈異第六感》中可以看到鬼魂、被嚇到讓人疼惜的海利喬奧斯蒙，當年風光入圍奧斯卡最佳男配角獎，被譽為「最會演戲的天才童星」，連大導演史蒂芬史匹柏都力捧他主演《A.I.人工智慧》，結果他後來曾經酒駕被捕，又10多年沒在幕前出現，重回演藝圈之後，卻變成蓄鬍的中年胖大叔，和小時候的感覺相差十萬八千里，近日他為新片《求救眨眨眼》跑宣傳，歐美媒體記者都形容他現在的樣子「讓人驚訝」。海利喬奧斯蒙最早引起外界注意，是在《阿甘正傳》飾演男主角湯姆漢克斯的兒子，當時已經令人覺得可愛又有大將之風。幾年後在《靈異第六感》，他扮演的陰陽眼小男孩簡直把男主角布魯斯威利的鋒頭搶光，不少觀眾盛讚他是該片全球狂賣的大功臣，他也因為這部片提名奧斯卡，登上麥考利克金之後、全球最紅童星的寶座。雖然讓大牌紅星老布整個被比下去，兩人之間的合作情誼還算不差，一直到現在老布患了「額顳葉型失智症」，都還是有繼續保持聯絡。除了超級大導演史匹柏以大片力捧之外，海利喬奧斯蒙當紅時合演的成人演員也大都是影帝、影后，像是《讓愛傳出去》凱文史貝西、海倫杭特等，可是年紀太小就在複雜的環境裡工作，想不被帶壞也很難。海利仍然逃不過一堆童星前輩的「崩壞」命運，也染上了酒癮，因為酒駕被逮，後來還曾經攜帶大麻被捕，儘管獲得緩刑，卻被要求接受戒酒輔導。他則是表示父母向來跟他講，只要哪一天他不想演戲了，隨時都可以停。他在念大學的時候思考了很久，發現自己還是很喜歡演戲，演戲仍然是個會讓他開心的工作，所以在消失了很長一段時間後，又重新回到了演藝界。小時候的海利，可愛又惹人憐。現在的海利，大都扮演怪咖、頹廢男等之類的角色，比較接近他的外型，想要像童年再次演到片子裡的主角，頗為困難。不過他還覺得演戲是能讓自己開心的工作，也就安於這樣子的情況，他現年36歲，還不是特別年長，應該還有機會在演藝圈翻身，只要他願意讓自己變得更俐落、清爽。