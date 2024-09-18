高雄輕軌9月運量大增92％　標誌照明與黃色鋪面清晰安全

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▲捷運局與高捷公司將持續檢視黃色鋪面確認清晰可辨行車與行進安全。（圖／高市府捷運局提供）

高雄輕軌2024年成圓,輕軌穩定與舒適已經是高雄市移動的城市觀光地標,也是通勤與就學重要的公共運輸. 捷運局統計9月開學後2周, 9/1-9/15高雄輕軌平均日運量達30847人,對比2023年9月同期運量大成長了92%。中秋節期間，高雄輕軌團隊不停歇，維持輕軌運行安全，持續檢視確保各輕軌路口號誌與路口照明正常。輕軌大順路雨豆樹，市府公園處已於今年6月中旬已進行修剪，高捷公司隨時注意路樹狀況，通報公園處持續辦理路樹修剪作業，維持路口正常照明。輕軌路權行進軌道區,鋪設特殊的黃色舖面禁止人車停留。捷運局檢視各路口黃色鋪面狀況雖有局部磨耗但維持清晰可辨，行車與行人辨識安全無虞。捷運局與高捷公司將持續檢視黃色鋪面確認清晰可辨行車與行進安全。高雄輕軌以智慧科技提升列車運行效能與安全，輕軌61路口持續建置科技執法設備，部分路口設置可變資訊標誌(CMS)警示，捷運局持續宣導用路人遵守路口號誌標誌指示，提升輕軌列車運輸安全與效率。