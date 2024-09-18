中國公開賽／心疼！小戴強忍傷勢靠意志力連拿15分　仍在首輪止步

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲戴資穎膝蓋傷勢影響很大，最終苦戰三局仍落敗。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2024.09.06）

台灣羽球一姐戴資穎近期受到膝傷所苦，但仍忍痛出征超級1000系列中國公開賽，雙方曾於2022年交手過一次，當時戴資穎展現強大的宰制力，還曾單局打出21：5的攻勢，讓Jakobsen只能俯首稱臣。帶傷上陣的戴資穎開賽有點力不從心，被對方連得6分，雖然在首局中段努力苦追，但Jakobsen仍取得6個局末點，率先開胡。即使身體不適，戴資穎仍展現意志力，第二局發動猛攻，在雙方2平時發飆，連拿15分，把Jakobsen打到無法招架，最終小戴取得多達15個局末點，順利扳回一城。無奈戴資穎在決勝局身體又出現狀況，移動明顯變慢，Jakobsen趁勢在4平時連拿7分，並一度取得16：8的大幅領先