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中國公開賽／心疼！小戴強忍傷勢靠意志力連拿15分　仍在首輪止步

記者廖聿偉/綜合報導

台灣羽球一姊「小戴」戴資穎因膝傷，在中國公開賽首輪爆冷出局。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2024.09.06）
台灣羽球一姊「小戴」戴資穎因膝傷，在中國公開賽首輪爆冷出局。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2024.09.06）
台灣羽球一姐戴資穎近期受到膝傷所苦，但仍忍痛出征超級1000系列中國公開賽，不過女單首輪就面臨嚴峻的挑戰，碰上丹麥Julie Dawall Jakobsen，最終大戰三局，戴資穎仍以14：21、21：7、19：21吞敗，止步於32強。

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雙方曾於2022年交手過一次，當時戴資穎展現強大的宰制力，還曾單局打出21：5的攻勢，讓Jakobsen只能俯首稱臣。

但目前戴資穎膝傷非常嚴重，受訪時也坦言狀況並不好，非常煎熬，自己處於隨時可能退役的狀態。

帶傷上陣的戴資穎開賽有點力不從心，被對方連得6分，雖然在首局中段努力苦追，但Jakobsen仍取得6個局末點，率先開胡。

▲戴資穎膝蓋傷勢影響很大，最終苦戰三局仍落敗。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.06）
▲戴資穎膝蓋傷勢影響很大，最終苦戰三局仍落敗。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2024.09.06）
海嘯攻勢連拿15分　戴資穎扳平戰局

即使身體不適，戴資穎仍展現意志力，第二局發動猛攻，在雙方2平時發飆，連拿15分，把Jakobsen打到無法招架，最終小戴取得多達15個局末點，順利扳回一城。

無奈戴資穎在決勝局身體又出現狀況，移動明顯變慢，Jakobsen趁勢在4平時連拿7分，並一度取得16：8的大幅領先。不過戴資穎並未輕易繳械，回敬一波11：4的反撲，並化解兩個賽末點，追到只剩1分差，可惜最終未能扭轉頹勢，首輪出局。

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