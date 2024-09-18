影／黎巴嫩BB Call爆炸製造源頭來自匈牙利！路透揭疑似空殼公司

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▲BAC諮詢公司在布達佩斯郊區的住宅區，窗戶貼著有公司名稱的A4紙，但沒有辦公室在該棟建築內。（圖／美聯社／達志影像）

黎巴嫩真主黨成員攜帶的呼叫器，17日發生大規模連環爆炸事件，造成至少9人死亡以及將近3000人受傷。該呼叫器遭指出外觀有台灣廠商金阿波羅的貼牌。但金阿波羅聲明聲稱，這些呼叫器是授權給布達佩斯一間BAC諮詢公司生產。外媒前往BAC諮詢公司地址卻發現毫無人影，疑似是一間空殼公司。台灣「金阿波羅」因貼牌捲入黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸案件，董事長許清光今(18)日數度出面澄清，公司也發出聲明宣稱，這款呼叫器是由合作廠商「BAC CONSULTING KFT. 公司」製造生產，金阿波羅只有提供商標掛牌，從「BAC CONSULTING KFT. 公司」官網中可找到，公司地址位在匈牙利的布達佩斯，卻以一般顧問諮詢公司掛名。布達佩斯的這間BAC公司，今日也受到全球媒體關注，紛紛來到此地找尋蛛絲馬跡，根據路透報導，這間公司的登記地址是一棟外觀平凡的桃紅色樓房，位於布達佩斯郊區的住宅區。外觀看起來如一般住宅，不像辦公建築，窗戶上貼著A4影印紙，上頭寫著「BAC諮詢公司」。報導提到，建築物內的一名要求匿名的人士指出，這間BAC公司的確是註冊登記在這個建築，但從未實際出現實體活動和辦公情況，且撥打該公司電話也未有人接聽，該棟建築地址還有許多家公司註冊，同樣沒人接聽。BAC公司在官網上列出的創辦人與執行長，姓名為巴索尼–阿齊迪亞科諾（Cristiana Barsony-Arcidiacono），她在領英（LinkedIn）帳號上聲稱曾為包括聯合國教科文組織（UNESCO）等多個不同機構工作，學歷還打上了英國倫敦政經學院政治學學士、倫敦大學亞非學院永續發展自然資源管理碩士，以及倫敦大學學院物理學博士，但她同樣未回覆任何電郵信件。